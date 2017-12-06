ARIS'e Türk başkan yardımcısı

Yunanistan’ın köklü basketbol kulüplerinden ARIS bir ilke imza atarak ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını Başkan Yardımcısı olarak yönetim kuruluna seçti. Tanyel Yılmaz ARIS Basketbol Kulübünde iş geliştirme, sponsorluk alanlarını da kapsayan İş İletişiminden sorumlu başkan yardımcısı görevini üstlendi. Tanyel Yılmaz ayrıca ARIS BC’nin Türkiye ve Ortadoğu temsilciliği görevini de üstlendi.
ARIS BC Başkanı Nikolaos Laskaris, uzun süren görüşmeler ve çalışmaların neticesinde Tanyel Yılmaz ile anlaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kendisini yönetim kurulu üyesi olarak aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sporun ülkeler ve insanlar arasında rekabeti bir araç olarak kullanarak ilişkileri geliştirmek amacıyla kullanılabilecek en etkili araç olduğunu belirten Laskaris, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri geliştirmenin her iki ülke insanlarının yararına olduğunu ve buna odaklanacaklarını söyledi.
Bir süredir sürdürülen görüşmelerin neticesinde ARIS Spor kulübüyle birlikte bir ilke imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Tanyel Yılmaz, Türkiye’deki çalışmalarının yanı sıra böylesi onur verici bir sorumluluğu üstlenmenin kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi. Yaptıkları tüm görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz; “İki ülkenin insanları da birbirine o kadar benziyor ki Yunanistan’da kendimi hiç yabancı hissetmedim; Laskaris ailesi mübadelede Selanik’e yerleştirilmişler. Onlar için de Türkiye farklı değil, aileleri İstanbul, İzmir ve Ayvalık’tan gelmişler. Burada ülkelerimiz için hayırlı bir sürece imza attık; umarım işbirliğimiz hem sportif başarıyı getirecek hem de ülkelerimize karşılıklı yararlı platformlar yaratacak” diye konuştu.
ARIS BC ve Tanyel Yılmaz bu hafta sonuna doğru Selanik’te karşılıklı imza atarak işbirliği sürecini başlatacaklar.
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