Arka Sokaklar 477. yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın izleyicileri bu akşam hayatl kırıklığına uğradı. Dizinin yeni bölümü yerine geçen haftaki bölümü yayınlandı. Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Arka Sokaklar 477. yeni bölümü bu akşamki yayın akışında bulunmuyordu. Kanal D yayın akışında saat 20.00'de Arka Sokaklar'ın tekrar bölümüyle ekranlarda olacağı belirtilmişti. Yayın akışında dikkat çeken diğer detay ise saat 21.30'da Miraç Kandili Özel programının canlı olarak yayınlanacağı. Kandil programı Arka Sokaklar'ın yayın saatinin ortasına denk geldiği için kanal yönetimi, dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı almış gibi görünüyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün haftaya aynı gün ve saatte ekranlarda olması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 476. SON BÖLÜM ÖZETİ

Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alınacaktır. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulunur. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyler. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarılır.

Tekin, Şenay’ın evinde kalmaya başlar. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bırakır. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girer.

Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirilmiştir. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil eder.

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