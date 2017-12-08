Aşk ve Mavi 44. bölüm ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde nikahtan kaçabilmek için plan yapan Cemal'in hayalleri suya düşr. Mecbur Gülay'la nikah masasına oturmak zorunda kalır. Nikah günü ikiliyi bekleyen bir sürpriz vardır. İşte Aşk ve Mavi 44. bölüm fragmanı ile yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 44. BÖLÜM FRAGMANINDA NİKAH GÜNÜ BÜYÜK SÜRPRİZ

Atv'de yayınlanan ve takipçileriyle 44. randevusuna çıkacak olan Aşk ve Mavi'nin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Cemal'in nikâhtan kaçmak için yaptığı plan işe yaramaz ve Gülay'la nikah masasına oturur. Nikah günü onları bir sürpriz beklemektedir. Pembe, İsmet'in konağa dönmesi karşısında yıkılmıştır.

İlyas, işlettiği pastaneyi de elinden alınca ondan intikam almak için haince bir plan yapar. Cemal'in, mahkemece salıverildiğini duyan Faysal çok öfkelenir. Cemal'in cezasını kendisi vermek ister ve konağın kapısına dayanır.

Aşk ve Mavi 44. bölüm 2. fragmanı;

Aşk ve Mavi 44. bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Pembe ve Hasibe konaktan ayrılırken İsmet de peşlerine takılır. Pembe ve Hasibe, konaktan kovulmalarına itiraz etmeyen Mavi'ye çok kızgındırlar. Mavi ve Ali onlara yardım etmek isteseler de Hasibe kabul etmez. Baran'ın son anda kaçıp kaybolması yüzünden, Cemal'in Gülay'la evlenmekten başka çaresi kalmamıştır. Cemal, nikahı erteletecek bir plan yapar.

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AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

ALİ (EMRAH)

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

MAVİ (BURCU KIRATLI)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

REFİKA (IŞIL YÜCESOY)

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

FAZIL (KENAN BAL)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CEMAL (CÜNEYT METE)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa...

HASİBE (AYŞEGÜL ÜNSAL)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...

BİRGÜL (BİRGÜL ULUSOY)

Konağın kıdemli hizmetçisi. Becerikli, hamarat bir kadın. Her yerde gözü kulağı var. Konaktakileri ailesi bellediğini söylüyor ama yaşayamadığı gençliğinin kuramadığı yuvasının sorumlusu onlar Birgül'e göre. Ufak hainliklerle çıkarıyor o da hıncını.

SAFİYE (ALAYÇA ÖZTÜRK)

Cemal'in eşi. Kurnaz, politik bir kadın... Kocasına karşı onun kötü yanlarını göremeyecek kadar kör.

İLYAS (OSMAN KARAKOÇ)

Ürgüp'te küçük ölçekli bir toprak sahibinin oğlu. Dürüst, gözüpek bir genç... Onun da Göreçkiler'le görülecek bir hesabı var. Bu arada Mavi'ye aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.

İSMET (UĞUR UZUNEL)

Evin küçük oğlu. Ali'yle Cemal'in gölgesinde kalmış, bir işe yaramayan, serseri bir tip. Ali Abi'sine olan duyguları hayranlıkla kıskançlık arasında gidip geliyor. Sevdiği kızın Ali'ye aşık olduğunu öğrenince iyice hırçınlaşacak.