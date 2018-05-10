Sarı Kırmızılı kulübün 26 Mayıs’taki kongre öncesi son Divan Kurulu ‘seçim’ yarışına döndü.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; adaylardan en son sözü alan başkan Mustafa Cengiz, “Zor şartlarda görev aldık. Aday sayısı, sadece demokrasiyle izah edilemez. Bazı şeyleri doğru yaptığımızın işareti. Mevcut yönetimdeki arkadaşlar, seçilsek de seçilmesek de adlarını altın harflerle yazdırdılar. Kimse korkmasın, G.Saray’ı aciz durumda bırakmam. Maksimum 24 ayda kulübü kâra geçireceğiz” dedi.

KEFİL ALBAYRAK

Mali tabloyu özetleyen Cengiz, 3 ay içinde 338 milyon TL hasılat elde ettiklerini, 11 milyon TL kâra ulaştıklarını belirtti. 26.4 milyon TL’ye yakın kredi kullandıklarını da açıklayan başkan, kefalet imzalarını Abdurrahim Albayrak ve kendisinin verdiğini söyledi.

Silikon Vadisi gibi projelerini de tanıtan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu...



''İLK PROJEMİZ TEKNOKENT''

Seyrantepe’de eski yönetimin izinlerini aldığı kapalı spor salonunun içinde Silikon Vadisi gibi bir yapı olacak. Bakanlık her türlü desteği verecek. Buradaki kiralık alanlardan yılda 4 milyon dolara yakın bir gelir elde edebiliriz Ben hayal satmıyorum. Mecidiyeköy’deki otel projesi, 2,5 yıl önce bitmeliydi. Turizm sekteye uğradı ve yılda 5 milyon dolardan olduk. 5 milyon dolar teklif getirecek olan varsa, hemen verelim. Teklifler çok düşük kaldı. 600 bin ile 1 milyon dolar arası teklifler geldi.”