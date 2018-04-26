Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen iş birliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Astana süreci, ilk olarak, Suriye'deki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla üç ülkenin girişimiyle Ocak 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılmıştı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları, 28 Nisan 2018 tarihinde Moskova'da biraraya gelecektir.

Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır." denildi.

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