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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz

23 Temmuz 2017 Pazar, 23:15:32

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 24-30 Temmuz haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
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    Koç Burcu: Bu haftabaşı yakın çevre ilişkilerinizde ve iletişim halinde olacağınız insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Hem bu alanlarınızda, hem de parasal konularda, ilişkilerinizde olayları gözünüzde büyütebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Günlük eğlenceli aktiviteler bu durumlardan çıkmanıza yardımcı olabilir. Farklı hareketler ve uygulamalar zorlukları aşmanızı sağlayacak.

  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
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    Bu hafta Çarşamba günü itibarıyla iş hayatınızda becerilerinizi, konuşma ve görüşmelerinizi arttıracaksınız. Aynı iş ortamını paylaştığınız insanlarla iyi iletişim sayesinde anlaşmanız kolay görünüyor. İşe yaklaşımınızda farklılıklar gelişebilir, günlük yaşantınızda alışılmışın dışına çıkabilirsiniz.ine bu dönemde sağlık kontrollerinizi yaptırmak önemli olmalı, baştan aşağıya yapılacak bir check-up olası sorunlardan sizi koruyacak. Diyet, sağlık, hijyen konuşmaları önem kazanıyor.

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
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    Tüm bu işlerinizi 13 Ağustos a kadar tamamlamaya çalışın zira Merkür bu tarih ve sonrası bu alanlarınızda geriliyor olacak.Perşembe günü aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla olan ilişkilerinizde sabırsız ve mücadeleci tavırlarınız ön planda olabilir.

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
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    Spor yapıyorsanız dikkatli olun, enerjinizi yaratıcı işlerinize kullanın, insanları gereksiz tavırlarla üzmeyin. Bu Pazar yakın çevrenizle esnek, rahat ve farklı planlar içine girebilirsiniz. Yine iletişim ve bilgisayar sektöründe farklı teknikler, güzel oluşumlar karşınıza gelebilir. Haftabaşına bıraktığınız işleriniz için akşam saatlerinde hazırlanmaya çalışın.

     

     

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  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 24-30 Temmuz
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    Boğa Burcu: Bu haftabaşı parasal konularda kendinizi yalnız ve mutsuz hissedebilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Harcamalarınıza dikkat edin ve eşinizle konuşmalarınızda biraz daha olumlu olmaya çalışın. Aile hayatınızdaki esnek oluşumlar, rahat ifadeler sıkıntılarınızı rahatlatabilir. Her zamankinden daha farklı bir haftabaşı geçirebilirsiniz.

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