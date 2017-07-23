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Perşembe günü hırslı ve mücadeleci yapınızla kendinizi çok fazla zorlayabilirsiniz. Sporda ve gezilerde kendinizi çok fazla zorlamayın, kazalara, sakarlıklara davetiye çıkarmayın. İstekli yapınızdan kaynaklı olarak herşeyi hemen yapma arzunuzu yavaşlatın. Sakinlik ve anlayış size çok şey katabilir.

Pazar günü yabancılarla yapılacak işler, dış ortama bağlı gelecek planları anlamında arkadaşlarınızla güzel organizasyonlar, plan ve projeler içine girebilirsiniz. Büyük planlara ve bunları harekete geçirmeye ihtiyacınız olabilir.