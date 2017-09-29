Aşure tarifi nasıl yapılır? Müslümanlar, Muharrem ayının 10. günü yapılan Aşure'nin sevincini yaşıyor. En güzel Aşure'yi komşularına ikram etmek isteyen vatandaşlar, Aşure tarifi sorgusuna hız kazandırdı. Sizde güzel bir Aşure ile komşularınıza jest yapmak isterseniz, sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, Aşure tarifi nasıl yapılır? İşte en gğzel Aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

AŞURE MALZEMELERİ

* 2 su bardağı haşlanmış nohut

* 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

* 7 su bardağı toz şeker

* 1 kg haşlanmış buğday

* 1 su bardağı pirinç

* 150 gr kuru dut

* 150 gr kuru kayısı

* 150 gr kuru incir

* 150 gr kuru üzüm

* 5 adet elma

* 2 adet portakal

* 1 adet ayva

* 10 adet karanfil

* 2 yemek kaşığı gül suyu

SÜSLEMEK İÇİN;

* Nar

* Fındık

* Ceviz

* File antep fıstığı

* Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.