Atilla Kaya: Tahribat çok büyük

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca, Torbalı ve Karabağlar’da katıldığı bir dizi programda vatandaşlarla buluştu. Buca Menderes Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yapan, Torbalı’da iftar programına katılan, Karabağlar Yunus Emre Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren ve kahvehaneleri dolaşan Kaya, günün son programını ise Karabağlar Çalıkuşu Mahallesi’nde sahura katılarak gerçekleştirdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre Kaya, “Sahadayız, sokak sokak geziyoruz. Hangi taşı kaldırsak altından CHP’li belediyeler çıkıyor. Beceriksizlikleri, vizyonsuzlukları, İzmir’de yarattıkları tahribat hep önümüze çıkıyor. Bunları dile getirince de ‘Bu seçim yerel seçim değil, geneli konuşalım’ diyorlar.” dedi

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