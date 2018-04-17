Atina 'Yunanistan bayrağı indirildi' açıklamasını yalanladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Didim açıklarındaki ıssız bir kayalığa dikilen Yunan bayrağının Türk komandoları tarafından indirildiğini söylemesi sonrası Yunanistan cephesinden bu açıklamayı yalanlayan mesajlar veriliyor.
Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, benzer ifadelerle, "Yunan egemenlik sahasını ya da toprak bütünlüğünün ihlal eden herhangi bir olay kaydedilmedi." açıklamasını yaptı.
Yunan hükümet hükümet sözcüsü Dimitris Canakopulos da "Yunan topraklarında böyle bir olay yaşanmadı." şeklinde konuştu.
Didim açıklarındaki Samos adası ile İkarya yerleşimli büyük adaların arasında kalan Furni Adası Belediye Başkanı Yannis Marusiz, "3 gencin kendi insiyatifleriyle, aralarında sözü edilen Anthropofas kayalığının da bulunduğu, yöredeki 5 kayalığa 5 yunan bayrağı diktiğini" doğruladı.
Yannis Marusiz, açıklamalarının devamında, "Türk kıyılarına uzaklığı nedeniye bu bayrakların Türk komandoları tarafından indirilmesi ile ilgili haberlerin aslı olamayacağını; çünkü o bayrakların hala o kayalıklarda bulunduğunu" söyledi.
Türk-Yunan ilişkilerinde son zamanlarda gözlenen gerginlik, geçtiğimiz Perşembe günü Ege'ye düşen Yunan savaş uçağının ve pilotunun hayatını kaybetmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı telefonla arayarak taziyelerini bildirmesiyle yatışmaya yüz tutmuştu.
Didim açıklarında meydana gelen bayrak krizi öncesi ise Yunanistan Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada "Başbakan Çipras'ın yarın (Salı) Kaş ilçesi karşısındaki Meyis adasına gideceği ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl ve diyalog yoluyla giderilmesi için Türkiye'ye bir mesaj ileteceği" belirtilmişti.
Yunanistan'ın önemli yayın organlarından Ekathimerini, Furni Adası Belediye Başkanı Yannis Marusiz'in "bayrak halen orada" şeklindeki açıklamasını harita ile paylaştı.
https://twitter.com/ekathimerini/status/985871613089333248
Doğan Haber Ajansı'nda konuya ilişkin yer alan haberde, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Antrofotos (Hurşit) kayalığına dikilen Yunanistan bayrağının, sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırıldığı aktarıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, doğruladığı bayrak krizi olayıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik, komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar, oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız."
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