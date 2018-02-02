Cadde'nin haberine göre, güneşli havayı fırsat bilip bir mekanda kahve içen Ayla Çelik, daha sonra alışveriş yaptı. Kız arkadaşları ile uzun süre alışverişin keyfini çıkaran şarkıcı, kendi aracıyla bulunduğu alışveriş merkezinden ayrıldı.

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