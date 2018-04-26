Aynı anda 5 organ nakledildi!

Ingiltere'nin Birmingham kentindeki çocuk hastanesinde 7 yaşındaki Jay Crouch’a tek operasyonla 5 organ nakledildi.

Cerrahlar, 10 saatlik operasyonda, Jay’e 2 böbrek, bir karaciğer, bir pankreas ve kısmi bağırsak nakletti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; nakil olmazsa Jay ölecekti. Adı açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuktan alınan iç organlar Jay’e aktarıldı. Iyileşen Jay, çoklu organ nakli yapılan en genç insan olarak tıp tarihine geçti. 28 yaşındaki annesi Katie Freeston, Jay’e artık “Süper insan” diyor.

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