BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Katar'a ait 2 savaç uçağının Bahreyn hava sahasında BAE'nin 2 yolcu uçağını taciz ettiği iddiasında bulundu.

AA'nın aktardığına göre; Katar'ı kınayan Sıvil Havacılık Genel Müdürlüğü, tacizlerin tehlikeli olduğunu ve yolcu uçaklarının korunmak için manevra yapmak zorunda kaldığını savundu.

Bu olayın ilk olmadığı, söz konusu ülkenin daha önce de 2 defa benzer eylemde bulunduğu ve bundan dolayı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne şikayet başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Katar'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Katar, Bahreyn'i de 2 defa hava sahası ihlali yaptığı iddiasıyla şikayet etmişti.

BAE ise Katar'ın 15 Ocak'ta bir yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu ülke, 23 Ocak'ta ise Katar'ın 2 askeri kargo uçağını taciz ettiğini savunmuş ancak olayın hangi tarihte olduğu bilgisini vermemişti.

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