Afrin'de ilçe merkezinin TSK ve ÖSO tarafından kontrol alınmasına ilişkin olarak AB Bakanı Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, terör koridorlarına ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, şu mesajları paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması ile bölgemizde kurulmak istenen terör koridorlarına ağır darbe vurulmuştur. Böylece bölgeye terör örgütleri yoluyla şekil vermeye çalışan siyasi projelerin akamete uğratılması yönünde büyük bir başarı elde edilmiştir.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 18, 2018

Türkiye, bölge halklarının onurlu ve özgür bir geleceğe sahip olması için tüm gücüyle sahada olduğunu göstermiştir. Bölge halklarını teröre teslim etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Türkiye bölgenin istikrarı için hem diplomasi yoluyla çaba gösteren hem de sahada terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit ülkedir ve terörle mücadele konusunda en ilkeli duruşa sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tartışılmaz gücünün yanı sıra hukuka mutlak bağlılığını da bir kere daha ispat etmiştir. Böyle zorlu bir mücadele hem en etkili şekilde hem de hukuka tam riayetle icra edilmiştir. Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi. Terör yoluyla siyasi proje oluşturulmasına müsaade etmeyeceğimiz şeklindeki siyasi mesaj da en net şekilde verildi.

Türkiye bölgenin istikrarı için hem diplomasi yoluyla çaba gösteren hem de sahada terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit ülkedir ve terörle mücadele konusunda en ilkeli duruşa sahiptir. Zeytin Dalı Harekatı ile gelinen nokta, teröristlerin ve destekçilerinin mağlubiyeti, mazlumların terörün zulmünden kurtarılmasıdır. Milletimize ve mazlum bölge halklarına hayırlı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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