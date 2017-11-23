Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri yılın tamamı itibarıyla yüzde 6 civarında bir büyüme gerçekleşmesini beklerken, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's bu hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun dirençli büyüme tarafından desteklendiğini vurgulamıştı.



Kalkınma Bakanı Elvan bugün TRT Haber canlı yayınındaki değerlendirmesinde, "Yılın tamamında hedeflediğimiz yüzde 5.5'luk büyüme seviyesini de geçeceğimizi tahmin ediyorum" dedi.



Elvan "Mali ve özel kesimde yüksek borç yok. Cari dengemizde de sıkıntı öngörmüyoruz. İhracat canlanıyor. Önümüzdeki ay enflasyon ve faizde de düşüşü göreceğiz... Kur geçişkenliğiyle ilgili enflasyonda hareketlenme oldu ancak önümüzdeki aydan itibaren düşüş göreceğiz" dedi.



TÜFE Ekim ayında son dokuz yılın zirvesine çıkmış, böylece yıl sonu için tek haneli enflasyon beklentisi de zora girmişti.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu ay yayınlanan beklenti anketinde Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10.68'e yükselmişti.

Elvan döviz kurlarında yaşanan hareketlilik konusunda da şu değerlendirmeleri yaptı:



"Vatandaşlarımız hükümetimize güvensin. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturduğunu herkes biliyor. Bir takım kesimlerin içerden ve dışardan Türk ekonomisini zora sokmak için kriz tellallığı anlayışına artık itibar etmemeliyiz. Kurdaki oynaklık tamamen dönemsel ve geçicidir."



Dün sabah saatlerinde 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olamamış, 3.9370 seviyelerine gerilemişti.

lütfi elvan

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