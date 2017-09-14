Bakan Yılmaz'dan 'Atatürk müfredattan çıkarıldı' eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim müfredatı ile ilgili çıkan haberler için, "'Müfredattan Atatürk çıkarıldı' her türlü doğru olmayan bir ifade. İstiyorlar ki toplumda sis perdesi olsun" dedi.

Bakan Yılmaz şunları söyledi;

Bazen halkımıza yanlış bilgilerin aktarıldığını da görüyoruz. Bazen de bu söylenenlerin gerçek olamayacağını, doğru olmayan değerlendirmelerin halk vicdanında karşılığı olmadığını, gereksiz bir tartışmaya da girmemek için açıklama da yapmıyoruz. Bu ülkenin bütün değerleri bizim değerlerimizdir. Hiçbirini diğeri ile çatıştırmayız.

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