Bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok

Türkiye’nin hızla normalleştiğini ve ekonominin güçlendiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Biz sıkıntılı dönemin sonundayız; başında değiliz” dedi. Türkiye’nin Batı’dan kopmadığının, Almanya ile şu anda çok iyi giden bir süreç olduğunun altını çizen Şimşek, Amerika ile vize krizinin önemli ölçüde geride kaldığını, kalan sorunların da çözüleceğine inandığını kaydetti.

İstanbul’da yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, Türkiye’de birden fazla bankaya yaptırım gelebileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Şimşek, “Şu anda bir tek Türk bankası hakkında birtakım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bu anlamda bir süreç yok ama maalesef bu yine kuru vurdu” dedi.

TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ ALGISINDAN DAHA İYİ

Almanya ile ilişkilerin rayına koyulacağı süreçte Almanya bankalarına ‘Türk bankalarına finansman sağlamayın’ diye talimat geldiği yönünde haberler çıktığını hatırlatan Şimşek, “Bakın tam tersi gelişmelerin olduğu ortamda bu türden haberler çıkıyor. Maalesef bu ortamda Türkiye aleyhine birçok haber üretildi ve kuru vurdu” diye konuştu.

Şimşek, Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüdüğünü ve istihdam yarattığını söyledi. İyi bir yol haritası ve güçlü çabalar olduğunu söyleyen Şimşek, “Türkiye geçen sene yaşadığı felaketlere ve yakın coğrafyamızda olup bitenlere rağmen güçlü büyümesini devam ettirebiliyor. Doğru tepkiler verip tekrar ekonomiyi rayına koyabiliyor” diye konuştu. Son birkaç yıldır Türkiye’nin başına gelmedik felaketin kalmadığını belirten Şimşek şöyle devam etti:

“Ona rağmen ayaktayız, sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye’nin dışarıdaki algısını bozdu. Türkiye’nin gerçeği algısından çok daha iyi.” Bir taraftan Türkiye’nin şoklara karşı direncini sağlamlaştırmak için reform yaptıklarını kaydeden Şimşek, bir taraftan da dışarıda Türkiye aleyhine başına gelen felaketlerden dolayı kampanya olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

‘ORTA VE UZUN VADEDE TL HAKKINDA NEGATİF SENARYO ÇİZMEK SON DERECE ZOR’

Kurdaki kısa vadeli oynaklıklar ve günübirlik hareketlere ilişkin hiç yorum yapmadığını anımsatan Şimşek, “Şunu bir yere yazın; reel yakınsama içinde olan ülkelerin para birimleri eninde sonunda reel olarak değerlenecek. Kısa vade değil, uzun vadede konuşuyorum; şu anda Türkiye, AB’nin 2-3 katı hızla büyüyor yani Türkiye Avrupa ile arayı kapatıyor. Reel olarak yakınsama içinde. Bu, ‘ülkenin şirketleri kâr ediyor, satış yapıyor ve geleceği parlak’ demek. Siz buraya yatırım yapmayacaksanız, nereye yapacaksınız? Orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Onun için Türkiye’ye güvenin” değerlendirmesinde bulundu. Türk lirası hakkında orta ve uzun vadeli perspektifle negatif senaryo çizmenin son derece zor olacağını vurgulayan Şimşek, tam aksine Türk Llirası lehine pozitif senaryo çizileceğini ve ülkeye doğrudan yatırımların artacağını bildirdi.