Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni yıl mesajı Başbakanlık'ın resmi sitesinden yayımlandı. Yıldırım mesajında, "2018’i çalışarak, üreterek, milletimizin ekmeğini, aşını büyüterek en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını bugünden düşünebilen ve planlayabilen bir yönetim olarak asla popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SINIR GÜVENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ"

Yıldırım, "Sınırlarımızı korumak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın mesajı şöyle:

Sevgili Vatandaşlarım;

Türkiye Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülkedir.

Küresel önemi her geçen gün daha çok anlaşılan Türkiye dünya barışının tesisi için lider bir rol üstlenmektedir.

Bölgemizde çatışmaya, kavgaya ve savaşa hizmet eden hiçbir kararı kabul etmemektedir.

Kudüs davasına sahip çıkarak insanlığın haysiyetini savunan Türkiye, gerektiğinde İslam İşbirliği Teşkilatını ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirerek buralarda alınan kararlara istikamet verebilmektedir.

Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır.

Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Ülkemiz, 2018 yılında da demokratik yürüyüşünü sürdürecektir.

Bu yıl da milletçe birbirimize kenetlenmeye, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmeye ve ürettiğimizi adaletle paylaşmaya devam edeceğiz.

Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız.

Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve ülkemizi tehdit eden bütün unsurları bertaraf edeceğiz.

Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak.

Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit yok olmaya mahkûm olacaktır.

2018’i çalışarak, üreterek, milletimizin ekmeğini, aşını büyüterek en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını bugünden düşünebilen ve planlayabilen bir yönetim olarak asla popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz.

Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin gelecek hedeflerinden hiçbir şekilde sapmayacağız.

Sınırlarımızı korumak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bütün dünyada bir istikrar ve güç merkezi olacak, küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir.

Sevgili vatandaşlarım;

Türkiye’nin ufku geniş, önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır.

İnanıyorum ki, Türkiye’nin yıldızı önümüzdeki dönemde daha da parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır.

Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.

2018 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Aziz milletimizin ve bütün insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.

binali yıldırım

2018 yılı mesajı

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