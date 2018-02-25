Recep Akdağ, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde vali, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı yaptığı toplantının ardından, değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda üç konunun ele alındığını anlatan Akdağ, bunlardan birincisinin eğitim, ikincisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal riski belirleme ve aileleri takip etme projesi, üçüncüsünün de bölgede özellikle Erzurum'da süt meselesi ve sütün uygun şartlarda kaliteli biçimde değerlendirilmesinin nasıl gerçekleşeceği olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarında bunu hep yaptıklarını belirten Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bize ısrarla söylediği bir husus var, 'Ankara'da oturarak memleket yönetilemez, doğru yönetilemez, doğru iş yapılamaz.' Aslında Ankara’dan talimatlar vererek işler düzelemez. Dolayısıyla sürekli bir yenilenme ve gelişimle birlikte hayatın dinamik olduğunu hiçbir zaman unutmadan değişen şartları da dikkate alarak bu çalışmaları yapmak lazım."

Eğitime önem verdiklerini ifade eden Akdağ, "Eğitimle alakalı olarak hükümetimizin çok önemli bir hedefi var. O da bir an önce ikili eğitimi tekli eğitime döndürmek. Erzurum'da bu hususta büyük bir mesafe almış durumdayız ve bunu da tartıştık. Erzurum’da inşallah bir an önce bunu tamamlayacağız. Bu meseleyi önemsiyoruz. Çünkü tekli eğitim öğretimin kalitesini ciddi ölçüde artıran, çocuklarımızın hayatı daha iyi tanımalarını, sadece bilgi ezberlemek yerine hayatla uyumlu şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlayan bir araç. Bu hususta hükümetimizin çok ciddi hedefi var." ifadesini kullandı.

Bölgede süt ürünleri meselesinin de önemine değinen Akdağ, "Her ne kadar kanun sütün toplanmasını süt birliklerine, belki onların olmadıkları yerde kooperatiflere bırakmışsa da pratikte bunun böyle işlemediğini gördük." dedi.

ÇOCUK İSTİSMARI

Riskli ailelerin belirlenip takip edilmesi konusunu çok önemsediklerine işaret eden Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gündemde olan çocuk istismarı, çocukların cinsel açıdan istismarı, fiziksel ya da ruhsal açıdan şiddete uğramaları ve bağımlılıkla mücadele meselesiyle Aile Destek Programı'nın çok yakın bir ilişkisi var. Çünkü riski önceden doğru belirleyebilirseniz mücadeleniz kolaylaşıyor. Türkiye’de 20 milyona yakın hane var ama bu 20 milyon hanede riskler aynı değil. Diyelim ki bu hanelerin yüzde 5'i, yüzde 10'u çocuk istismarı, çocuğa şiddet, kadına şiddet ya da bağımlılık gibi konularda çok daha riskli, işte bu aileleri doğru tespit ettiğimizde ve iyi takip ettiğimizde mücadele hedeflerimize çok daha emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz."

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