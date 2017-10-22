Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Rakka'nın kesinlikle terör örgütü PKK, PYD/ YPG'ye teslim edilmemesi gerektiğini belirterek, "Rakka'nın gerçek sahipleri var. Türkiye'de muhacir olan insanların geriye dönüşünü hızlandırın. O bölgedeki Rakkalı Arapların, çünkü Rakka bir Arap şehri, Rakka'yı yönetmesini sağlayın. Eğer bunu yaparsanız sorunları daha hızlı çözersiniz." dedi.

AA'nın haberine göre; Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Başiskele ilçesindeki "Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, ülke, bölge ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğini anlatarak, dünya tarihinde belirsizliklerin bu kadar arttığı fazlaca dönem olmadığını söyledi.

Bir kıvılcımın yangına döneceği, küçük bir rüzgarın kasırgaya döneceği bir dönemde olunduğunu aktaran Işık, şöyle devam etti:

"İşte Kuzey Kore'deki Kim, bir şey yaparsa dünya bir nükleer savaşın eşiğine her an gelebilir. Bölgemizdeki bir kıvılcım, büyük bir yangına, bir felakete sebep olabilir. Zaten 6-7 yıldır, Suriye'deki iç savaştan, Irak'taki iç gelişmelerden dolayı sadece Türkiye değil bütün bölge olarak belli bedelleri ödüyoruz, ödemeye de devam ediyoruz. Allah'a hamdolsun medeniyet değerlerimizin bize kazandırdığı o güçlü değerler sayesinde bunlar o ensar-muhacir kardeşlik hukuku içerisinde absorbe ediliyor."

Işık, 5-10 bin mültecinin Avrupa'ya ayak bastığı bir dönemde Avrupa'nın siyasetinin karıştığını anımsatarak, "Onlar 5 bin, 10 bin insanı misafir etmekte zorlanırken, Türkiye 3 milyondan fazla insanı misafir ediyor. Aramızdaki fark ne? Bizdeki o ensar ve muhacir kardeşlik duygusu. Bu medeniyetimizin bize kazandırdığı en önemli güzelliklerden biri. İstiyoruz ki Suriye, Irak ve bölge bir an önce huzura kavuşsun ama maalesef ittifak içerisinde olduğumuz bazı ülkeler, bölgeyi doğru okumuyorlar. Bölgede güya DEAŞ'la mücadele edelim derken, bir başka terör örgütünü bölgenin başına musallat etmekten çekinmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

''ETNİK BİR ÇATIŞMAYI KAÇINILMAZ HALE GETİRİRSİNİZ''

Rakka'da teröristbaşının posterinin asılmasına değinen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütü kullanılır mı? Bunu yapmak yılanla çuvala girmektir. Ondan sonra başlıyorsun, 'Bu yılan bizi niye soktu?' Yılanla çuvala girersen, yılanın yapacağı başka bir şey var mı? Onun için bir an önce bu yanlışlıktan dönmek lazım. Şimdi önümüzdeki tehlike, Rakka DEAŞ'tan temizleniyor. Eğer Rakka'yı siz bir başka terör örgütü PYD/PKK teröristlerine teslim ederseniz, burada bu defa etnik bir çatışmayı kaçınılmaz hale getirirsiniz. Bunu defalarca söyledik, buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Diyoruz ki; bakınız bu yanlışa düşmeyin, Rakka'yı, Rakka'nın gerçek sahiplerine teslim edin. Rakka'yı kesinlikle PKK, PYD/YPG'ye teslim etmeyin. Rakka'nın gerçek sahipleri var. Türkiye'de muhacir olan insanların geriye dönüşünü hızlandırın. O bölgedeki Rakkalı Arapların çünkü Rakka bir Arap şehri, Rakka'yı yönetmesini sağlayın. Eğer bunu yaparsanız sorunları daha hızlı çözersiniz. Eğer bu yapılmazsa, sorunları çözmek bir kenara sorunların üzerine yeni sorunlar eklersiniz."

Işık, Türkiye'nin bir taraftan bölgedeki sorunlarla ilgilendiğini, bir taraftan da büyümeye ve kalkınmaya devam ettiğini kaydetti.

Her türlü olumsuzluğa, iç ve dış operasyona rağmen, Türkiye'nin ilk çeyrek ve ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüme gerçekleştirdiğine vurgu yapan Işık, "İnşallah üçüncü çeyrekte daha büyük bir büyüme bekliyoruz ve yılın tamamında yüzde 5,5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Işık, daha sonra merkezi gezdi.

fikri ışık

pyd

ypg