Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın haberine göre Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tarihimizin her döneminde karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ruhuyla ahenk içinde bir arada yaşadığımız, sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Musevi vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedirler. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

Hanuka Bayramı

Başbakan Yıldırı