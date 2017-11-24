Başbakan Yıldırım öğretmenlerle buluştuğu toplantıda konuşuyor

Başbakan Yıldırım öğretmenlerle buluştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Değerli öğretmenlerimiz 21. yy.'da küresel rekabette başarılı olmanın yegane yolu, eğitimden ve bilgiden geçiyor. Bu hayati derecede önemli bir meseledir. Çünkü biz geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz.2002'den bugüne bu şuurla hareket ettik."

"Bildiğiniz gibi eğitimde en büyük payı 2002'den itibaren eğitime ayırıyoruz. Zorunlu eğitim 12 yıla çıktı. Farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açıldı."

"Bizim hassas olduğumuz üç çizgi var: Bölgesel milliyetçiliğe, mezhepsel milliyetçiliğe ve etnik milliyetçiliğe karşıyız."

"Derslik başına düşen öğrenci sayısında iyiye gidiyoruz. 2019 sonunda tekli eğitime geçmiş olacağız."

"Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman savunduk. 3 milyar civarında ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. İnternete bağlanan dijital dev ekranlara sahip tahtalarımız var."

"Öğretmenlerimiz İstanbul'da resmi ve özel okullarda 3 milyon 50 bin öğrencimizi yarınlara hazırlıyor."

"Terör örgütlerinin kandırarak dağa çıkardığı genç sayısı 600 iken bu sayı 5'e inmiştir."

"Milletimizin huzuru ve barışı için terör ile mücadelemiz devam edecektir. Türkiye 3 terör örgütüyle mücadele eden bir ülkedir."

"Mısır'da bir camide mevlasına dua ederken, namaz kılarken insanların üzerine silahlarla, bombalarla saldırdılar. 235 masum insan hayatını kaybetti Bu mudur islam, bu mudur insanlık. Ölenlere rahmet diliyorum."

"Endişeniz olmasın Türkiye'nin yarını bugününden daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği aydınlık istikbali, önü açıktır."



Başbakan Yıldırım