Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile ortak basın toplantısında konuştu. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı için Başbakan Binali Yıldırım, " Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor" dedi.

YUNANİSTAN'A KARDAK UYARISI

Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Son yıllarda Sahra bölgesini hedef alan Boko Haram, DEAŞ, El Kaide terör örgütlerinin saldırısına maruz kalan Nijer'e verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Terör dünyanın başının belası. Bunların adının ne olduğunun önemi yok.

AFRİN HAREKATI: "214 HEDEF VURULMUŞ VE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor.

YIL DÖNÜMÜNDE KARDAK UYARISI

(Kardak krizinin yıl dönümü) Kardak'ta 1996'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin.

Rafini'nın açıklamaları:

İki ülke arasında çok eski ilişkiler var. Biz yol projesi ile birlikte bunu yeniden yaşatma arzusundayız. Bu yol bu bölgedeki halklara, kendi ürünlerini sunmak için daha yakın olmalarına fırsat verecek. Tıp eğitimi ya da eğitimi sağlamak için birbirlerine daha yakın olacak. Türk dostlarımız sözlerini tuttular. Fizibilite çalışmaları gerçekleşti.

(Afrin operasyonu) Bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer Devleti'nin terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer'de de Boko Haram'ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali'deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz.

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