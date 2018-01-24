Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 5. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

BURSEYA DAĞI BÖLGESİNDE YOĞUN ÇATIŞMA

Habertürk TV'de yer alan habere göre, sızmalara karşı ÖSO, Azez girişinde kontrol yapıyor. Teröristler Burseya Dağı'nın güney yamaçlarında bulunuyor. Yoğun çatışma Burseya Dağı bölgesinde yaşanıyor.

BOMBARDIMAN ANI HABERTÜRK TV'DE

Afrin'deki terör hedeflerinin TSK tarafından vurulma anı, Habertürk TV canlı yayınında görüntülendi.

6 KOLDAN İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Sınırdan terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor. TSK unsurlarının 6 koldan ilerleyişi sürüyor. Bölgedeki iklim koşullarının sertleşmesi nedeniyle operasyon dün biraz yavaşlamıştı. Ancak dün öğlen saatlerinden itiraben hareketlilik yeniden başlamıştı.





Zeytin Dalı'ndan son kareler

















































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Bölgedeki Gazete Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığına göre, bugün sınır hattının belli bölgelerinde iletişim hatlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN 3 KORİDOR

Çetin, "Önümüzdeki 48 saatlik hedef sınır hattı boyunca örgütün kabiliyet ve kapasitesini ortadan kaldırmak. Giderek çatışmanın derinlere indiği bir sürece doğru gidiyoruz. Artık sadece ceplerin kontrolü değil, bundan sonraki süreç tamamen sivillerin tahliyesine yönelik bir hareketliliğe doğru gidecek. Bugün itibarıyla Türkiye-Azez hattında sivillerin tahliyesi durumunda ilk aşamada 3 bin kişilik bir grup tahliye edilecek. Tahliye gerçekleşirse ilk kez operasyonda sivillerin tahliyesi de dünya kamuoyunun önüne çıkacak. Sivillerin tahliyesi için 3 koridoru açılması planlanıyor" dedi.

AKAR, HAREKAT MERKEZLERİNDE DENETLEMELERDE BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 22-23 Ocak'ta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinden, Afganistan, Brüksel'deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içi ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli ve görsel iletişimle veri aktarımı sağlanıyor.

Ayrıca, her seviyedeki birliklerle koordinasyon toplantıları da teknolojik imkanlardan yararlanılarak video konferans şeklinde gerçekleştiriliyor.

ATAK HELİKOPTERLERİ BÖYLE VURDU

Yerli üretim ATAK helikopterleri Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı.

JETLER PEŞ PEŞE HAVALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı 5'üncü gününe girerken Diyarbakır 8. Anajet Üssü'ndeki hareketlilik de sürüyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre, üsten saat 08.40 itibariyle peş peşe 8 F-16 savaş uçağı havalandı. Afrin'deki terör hedeflerini vuran uçakların üsse döndüğü belirtildi.

OPERASYONUN ÇELİK DUVARLI MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Zeytin Dalı Harekâtı hakkında video konferans aracılığıyla yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, daha önce valilerle telekonferans bağlantısı yaptığı harekât merkezini ilk defa askeri bir amaçla kullanmış oldu.

Merkez fotoğraf karesine böyle yansıdı.

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ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA GÜN GÜN NELER YAŞANDI?

1. Gün: 72 uçakla Afrin'e yönelik hava harekatı başlatıldı. 108 hedef vuruldu.

2. Gün: 32 uçakla 45 hedef vuruldu. Kara Harekatı da başladı.

3. Gün: Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. günün en önemli gelişmesi TSK'nın Azez'den açtığı yeni cephe oldu.

4. Gün: Çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. 22 köyde kontrol sağlandı.

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