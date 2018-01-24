Afrin şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30) Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından şehidin cenazesi başında konuştu. Bakara Suresi’nin 154. ayetini okuyarak, ayetin “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz” yönündeki mealini aktaran Erdoğan, özetle şunları söyledi:
BİR IRKA KARŞI DEĞİL: Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz. O da bizim şu andaki saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda, kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, ırka karşı yapılan operasyon değil, bu operasyon tamamıyla PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerine yönelik, DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik operasyondur.
KARAR MİLLETİN: Bu operasyonu Allah’ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyen Mehmetlerimizle alacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız.
KENDİMİZ HALLEDERİZ: Şehidimiz sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla adeta geleceği okuyor. Bu tweet’lerde adeta şehadetten gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerektiğini de orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. En güzeliyle hallederiz. Allah rahmet eylesin.
ŞEHİTLERİN YERİ: Benim söylememe gerek yok, sevgili Peygamberimiz zaten bu noktada şehitlerimizin yerini açıklıyor. ‘Onların yeri, bizim yanımızdır’ diyor. Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz sevgili Peygamberimizin en yakınındaki makamdır. Ailesi de zaten onlarla haşrolunacak. Rabbim bizleri de inşallah şehitlerimizle haşreylesin. Ben tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Lütfü Doğan Beyefendi’ye aynı şekilde rahmet diliyorum. Sizlere de şükranlarımı ifade ediyorum.
OPERASYONUN ÇELİK DUVARLI MERKEZİ
Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Zeytin Dalı Harekâtı hakkında video konferans aracılığıyla yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, daha önce valilerle telekonferans bağlantısı yaptığı harekât merkezini ilk defa askeri bir amaçla kullanmış oldu. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, devletin zirvesinin güvenli şekilde konumlanacağı ve karşı harekâtı yürüteceği bir merkez olarak kuruldu. Merkez, doğal afetlerde kriz; savaş durumu, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yenilenmesi ve daha aktif olarak kullanılması ihtiyacı doğan merkez, çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.
24 SAAT KESİNTİSİZ İLETİŞİM
Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin duvarları bin kilogramlık, merkezi ise 10 bin kilogramlık konvansiyonel bombalara karşı dayanıklı. Her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı da korunaklı. Merkez, 24 saat kesintisiz iletişim, güvenlik, ulaşım ve tahliye olanakları sağlayacak şekilde tasarlandı. Uydu dahil her türlü haberleşme olanağı ve kriptolu telefonlarla donatılan merkez, kriz anında devletin tüm birimlerinden verilerin toplanacağı sistemleri içerecek şekilde planlandı.
Kriz durumunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, TSK komuta kademesi ve bakanlıkların ilgili birimleri merkezde toplanıp karşı operasyon talimatları verebilecek.
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