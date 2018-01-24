Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.
ADANA'DA 9 GÖZALTI
Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afrin'e yönelik harekatı bahane ederek terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan ve vatandaşları sokağa çıkmaya davet edici paylaşımlarda bulunanlara yönelik kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde şafak vakti operasyon düzenledi.
Yaklaşık 500 polisin görev aldığı operasyonda, Adana'da 4, Ceyhan'da 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Adli tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
GAZİANTEP'TE 9 GÖZALTI
Gaziantep'te, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi, gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, fişek, örgütsel doküman, yasaklanan yayınlar ve dijital materyaller ele geçildi. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptığı bildirildi.
ZONGULDAK'TA 3 GÖZALTI
Zonguldak'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekata ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları, gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, il genelinde şüphelilere ait farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda Y.K.Ç, H.B. ve O.G. gözaltına alındı.
Biri kadın 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
KOCAELİ'DE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandasını yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce, TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşım yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
HDP'Lİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Baran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Sorgusunun ardından Baran, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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