Kendi fotoğrafını tanıtım broşüründe görünce



Yargıtay, izinsiz yayınlanan fotoğraf ve video nedeniyle 4 yıla hapis cezası verilmesinin önünü açtı. Karara neden olan olay Denizli'de yaşandı.

İnternet sitesi kuran bir düğün salonu sahibi, düğünlerde çekilmiş fotoğraf ve videolara da sayfasında yer verdi. Düğün salonuna ait internet sitesi ve tanıtım broşürlerinde kullanılan fotoğraflardan birinin kendisine ait olduğunu gören Berna A. bu durumdan rahatsız oldu. Arkadaşının düğününde verdiği pozun kimsenin görmesini ve bilmesini istemediğini belirten Berna A. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde düğün salonu sahibi hakkında 'Görüntü ve seslerin ifşa edilmesi' suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.



Mahkeme, düğün salonu sahibini özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten 2 yıl hapis cezasına mahkum etti. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti.

Yargıtay 12'inci Ceza Dairesi, sanığın suç vasfını değiştirerek yeni bir hüküm kurulmasına karar verdi.



Yargıtay Türk Ceza Kanunu'nun 136'ıncı maddesine işaret ederek, işlenen suçun bu madde kapsamında olduğunu belirtti. Söz konusu madde, kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren ve yayan kişinin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Bu kararın ardından izinsiz fotoğraf veya videoları yayınlayanlar 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

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