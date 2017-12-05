Batman Havalimanı 'en komik havalimanı' seçildi

“Batman Havalimanı” yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman’i (Yarasa Adam) andırdığı için en komikler listesinde birinci sıraya yerleşti.

‘BİZCE DOĞRU DEĞİL’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, listeye tepki gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, “Bizce doğru bir değerlendirme değil, dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman’ı ‘Betmen’ olarak telaffuz ediyorlar. Biz de onların havalimanı isimlerine baksak kim bilir ne komik isimler buluruz” değerlendirmesi yaptı.