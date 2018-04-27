Pişirdiğiniz tuzlu kurabiyelerin içine ekleyeceğiniz sirke ile ömrünü uzatabilirsiniz. Tatlılar da ise yumurta sarısı yerine beyazını kullanmanızı öneririz. Tarifi uyguladıktan sonra kurabiyeleriniz bayatlayıp çöpe gitmeyecek ve çat kapı gelen misafirlere hazırlık olacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...
BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE
Malzemeleri:
200 gram tereyağı
1 fincan sıvı yağ
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı çörek otu
Nasıl yapılır?
Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ile sıvı yağı derin bir kapta karıştırın. İçine üzüm şirkesi, şeker, tuz, kabartma tozu ve un ekleyerek yoğurun. Bayatlamayan kurabiyenin püf noktası üzüm sirkesidir. Üzüm sirkesi de daha uzun süre bayatlamadan dayanmasını sağlar. Tarife devam edersek; kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu 20 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından dinlenen hamura arzu ettiğiniz şekilleri vererek tepsiye yerleştirin. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Soğuyunca servis edebilir, kalanını da cam bir kavanozun ağzını sıkıca kapatarak saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...
BAYATLAMAYAN TATLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeleri:
125 gr tereyağ
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 tane yumurta akı
5 su bardağı un
Üzeri için:
Bir çay tabağı şeker
Nasıl yapılır?
Derin bir kapta yağları, pudra şekerini, yumurta akını, unu, vanilyayı ve kabartma tozunu buluşturun. İyice yoğurun. Hamuru ne kadar yoğurduğunuz önemlidir. Çünkü kurabiyenin tadını etkiler. Yoğurma işleminden sonra 20 dakika dinlendirin. Dinlenmeden sonra yuvarlak şekiller vererek şekere batırıp fırına yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Soğuyunca servis edebilir kalanını da cam bir kavanozun ağzını sıkıca kapatarak saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...
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