Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, çocukların ayak sağlığının gelişimleri için önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarda karşılaşılan ayak sorunlarına erken müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Şarlak, düz tabanlığın genellikle çocuklarda sık rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

Dr. Abdullah Şarlak, düz tabanla ilgili şu bilgileri verdi: “Çocukların ayak tabanları genellikle düz görünür. Ayak taban kavisini yapan kasların güçsüzlüğü ve ayak tabanının yağ dokusu fazlalığı bu görüntüye neden olur. Bu fizyolojik (doğal) durum olarak değerlendirilmekte olup bir hastalık değildir. Tedavi gerektirmez. Günümüzde tabanlık kullanılması yapılmamaktadır. Genelde 2-3 yaşta yağ yastığının azalması ile normal taban görünümü oluşur.”

TABANLIK AĞRILARI AZALTIYOR

Tabanlık uygulamasının küçük yaşta kullanılmadığını ancak 8-10 yaşında yürürken ağrısı olan deformiteli çocuklarda kullanılabileceğini ifade eden Şarlak, “Bu kullanım ile hastalık tedavi edilemez. Sadece çocuğun ayak ağrısı azalır ve rahat yürüyebilir. Düz taban ameliyatı ancak ileri deformitelerde nadir olarak yapılır” dedi.

İLK AYAKKABI DOĞRU SEÇİLMELİ

İlk ayakkabı seçiminin önemini vurgulayan Dr. Abdullah Şarlak, “Yürümeye başlayan çocukta deri malzemeden yapılmış, yumuşak tabanlı, esnek yapıda, tabanı kaymayan, önü geniş ve yuvarlak ayakkabılar kullanılmalı. Hafif ve rahat ayakkabılar seçilmelidir” uyarısında bulundu.

“ÇARPIK AYAK” ERKEK BEBEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Çocuklarda görülen bir başka ayak sağlığı problemlerinden birinin çarpık ayak olduğunu ifade eden Dr. Abdullah Şarlak, “Yeni doğanların yüzde 0,1 görülen; erken teşhis ve tedavi gerektiren bir hastalıktır. Erkek bebeklerde 2- 3 kat sıktır. Ayaklar içeri ve aşağı bakar. Düzeltilip bırakınca tekrar eski halini alır. İlk 1 hafta öncelikle egzersiz ve germe uygulanır. 1 haftalık bebekler, 5-6 hafta sürecek haftalık alçı programına alınır. Genelde ameliyat gerektirmeden düzelebilir. Ancak 2-3 yaşına kadar özel ayakkabılar (cihaz) kullanılır” diye konuştu.

“İÇE BASMA" KENDİLİĞİNDEN DÜZELEBİLİR

İçe basmanın da bazı bebeklerde görüldüğünü ifade eden Dr. Abdullah Şarlak, “Ayakların düz karşıya bakması gerekirken, içeri bakmasıdır. Yürürken ve basarken belirginleşir. 2 yaşa gelince kendiliğinden düzelir. Ayakkabı ve alçı tedavisi gerektirmez. Eğer 7-8 yaşa doğru düzelmez ise tabanlık düşünülebilir” dedi.

PARMAK UCU YÜRÜME UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Yeni yürüyen bir çocukta parmak ucunda yürümenin çoğunlukla normal olduğunu ifade eden Dr. Abdullah Şarlak, “Bu durum kısa sürede normale döner ancak 2-3 yaşında topuğunun yere basamaması bir problemdir. Bu durumda tendon uzatma ameliyatları, nedene yönelik müdahaleler uygundur” diye konuştu.