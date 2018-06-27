Futbol topu büyüklüğünde bir kafayla doğan bebeğe hidrosefali teşhisi konuldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 101 santim çapında bir kafaya sahip olan Amna Noor bebek, hareket edemiyor, yemek yiyemiyor ve rahat bir şekilde uyuyamıyordu.

Bebeğin sağlığına kavuşması için aile ve ailenin yakınları 1,900 sterlinlik ameliyat için para topladı. Ancak ameliyat hastane tarafından ücretsiz gerçekleştirildi.

Talihsiz bebek 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, ameliyatta minik bebeğin kafatasından 6,8 litre sıvı çıkardı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen uzmanlar, Amna'nın başının ne kadar büyük olacağı konusunda henüz bilgi veremiyor. Çünkü bebeğin birkaç ameliyat daha geçirmesi gerekiyor.

Amna bebeğin 36 yaşındaki annesi Nisa Malik, “Tanrı'ya iyileşmesi için sürekli dua ediyorum. Umarım başka çocuklar gibi Amna'da normal bir yaşama sahip olur" dedi.

Uzmanlara göre; hidrosefali, Birleşik Krallık ve ABD'de doğan her 1000 bebekten bir tanesini etkiliyor.