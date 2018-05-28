Bergamalı Kaan uygun ilik bekliyor

İzmir’in Bergama ilçesinde oturan Mustafa ve Elif Ateşoğlu çiftinin, kızları Sanem Ateşoğlu’ndan (11) sonra dünyaya gelen oğulları Kaan Fuat Ateşoğlu, Ağustos 2017’de yüksek ateş şikayetiyle İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı. Sevk edildiği Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Hastanesi’nde akut miyeloid lösemi teşhisi konulan ve 5 kür kemoterapi alan Ateşoğlu, 1 ay sonra hastalığın nüksetmesi nedeniyle tekrar gözetim altına alındı. Soma’da bir fabrikada çalışan baba Mustafa Ateşoğlu (37), oğluna ilik nakli gerektiğini söyleyerek, “İlik nakli için gerekli başvuru alındı. Kan grubu önemli değil. Daha önce ağır hastalık geçirmemiş, kanser tedavisi görmemiş, devamlı bir ilaç kullanmayan ve uygun kriterleri taşıyan 18-40 yaş arası olan gönüllü donörlerin bağışları kabul edilecek” dedi. Ateşoğlu, Kaan için yüzde 100 uyumlu donörlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



DESTEK BEKLİYORUZ

HT Egeli'de yer alan habere göre, oğlunun sağlığına kavuşması için tüm gönüllü bağışçılardan destek beklediklerini ifade eden baba Ateşoğlu, “Duyarlı ve sağlıklı tüm vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

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