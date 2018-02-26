68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) büyük ödülü “Altın Ayı”, Romanyalı yönetmen Adina Pintilie’nin “Dokunma Bana” (Touch Me Not) filmine verildi. Yönetmen Monika Szumowska ise “Twarz” ile “Gümüş Ayı” aldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Tom Tykwer’ın başkanlık ettiği yarışma jürisinde, Cecile de France, Chema Brado, Adele Romanski, Ryuichi Sakamoto ve Stephanie Zacharek yer aldı.

Berlinale Palast’ta düzenlenen törende, “En İyi Yönetmen” ödülünü festivalin açılışını da yapan “Isle of Dogs” adlı animasyon filmiyle ünlü yönetmen Wes Anderson aldı.

15 Şubat’ta başlayan 68. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde, 78 ülkeden 385 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde, 19 film “Altın Ayı” ödülü için yarıştı.

ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Jüri Büyük Ödülü: Malgorzata Szumowska / “Twarz’’ (Polonya)

En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun / “Las Herederas” (Paraguay)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon / “La priere’’ (Fransa)

En İyi Senaryo: Alonso Ruizpalacios / “Müze’’ (Meksika)

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Ines Moldavsky / “The Men Behind The Wall’’ (İsrail)