En iyi film dalında “Suyun Sesi” ve “Üç Billboard, Ebbing Çıkışı, Missouri” öne çıksa da kesin bir favoriden söz etmek mümkün değil. Kaldı ki geçtiğimiz yıl “Ay Işığı”nın en iyi film Oscar’ını kazanması, “Akademi’nin tercihleri ve gelenekleri”yle ilgili bütün ezberleri yerle bir etmiş durumda. Bu yıl en iyi yönetmen ve özgün senaryo kategorilerinde de büyük bir çekişme yaşandığı düşünülüyor. Ödül almasına kesin gözüyle bakılan tek isimse Gary Oldman. HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...

FİLM

Kim alır? “Üç Billboard, Ebbing Çıkışı, Missouri”







İşte tahmincileri en zorlayan kategori! Gerçekten de kesin bir favori yok. Tahmin yapmayı zorlaştıran tek etken, önemli ödüllerin “Suyun Sesi” ve “Üç Billboard” arasında dağılması değil. Geçen yıl Altın Küre hariç önemli ödüllerin hiçbirini kazanmayan “Ay Işığı”nın Oscar zaferini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden “Ay Işığı” gibi, WGA (Yazarlar Birliği) ödülünü kazanan “Kapan”ı (Get Out) yarış dışı görmek anlamlı değil. “Ya tutarsa!” mantığıyla “Üç Billboard”a “ırkçı film” yaftası yapıştıranlar sadece “Suyun Sesi”nin değil, “Lady Bird”, “Kapan” ve “Beni Adınla Çağır” gibi filmlerin de önünü açmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla, Trump dönemiyle birlikte başlayan ırkçılık karşıtı politik dalga, “Üç Billboard”ın aleyhine çalışabilir. “The Post”, “Dunkirk” ve “En Karanlık Saat”in ödül için adını anan pek yok. Oscar dışında sezonun diğer önemli ödüllerinde ciddi bir varlık gösteremeyen, kişisel favorim “Phantom Thread”in kazanması ise zayıf bir ihtimal. “Suyun Sesi”nin 2015’te çekilen kısa öğrenci filmi “The Space Between Us”la olan “aşırı benzerliği”, “Üç Billboard”un şansını bence biraz daha artırıyor.

YÖNETMEN

Kim alır? Guillermo del Toro (Suyun Sesi)







Altın Küre ve BAFTA’nın yanı sıra DGA (Yönetmenler Birliği) ödülünü de kazanan Guillermo del Toro, “Suyun Sesi”yle bu dalda Oscar’ın favorisi olarak görünüyor. Greta Gerwig, kadın üyelerin ve radikallerin oylarıyla çok büyük bir sürpriz yapmazsa del Toro’nun karşısındaki en güçlü aday “Kapan”la Jordan Peele... Ödül sezonunda Oscar’lar dışında hiçbir varlık gösteremeyen “Phantom Thread”in yönetmeni Paul Thomas Anderson’a bu yıl şans veren pek yok. Peki, Christopher Nolan’ın “Dunkirk”teki “yönetmenlik gösterisi” neden akla gelmiyor? Keşke gelse ama İngilizlerin milliyetçi duygularını okşayan bir filmle Britanya Oscar’ı BAFTA’yı dahi kazanamayan Nolan’ın kâğıt üzerinde galiba pek şansı yok. Akademi üyelerinin del Toro’nun bütün kariyerini düşünerek oy verme ihtimalleri yüksek. Ayrıca “Suyun Sesi” gerçekten tam bir yönetmen filmi..

BAŞROL KADIN OYUNCU

Kim alır? Frances McDormand (Üç Billboard)







Sonucu merakla beklenen dallardan biri. İstatistikler “Üç Billboard”la Frances McDormand’ı işaret ediyor. BAFTA bir yana, Oscar’ın en önemli habercisi olarak kabul edilen SAG (Oyuncular Birliği) ödülünü de kazandı. Mildred rolünde çok iyi bir performans çıkardığı kesin ama daha önce “Fargo”yla Oscar’ı kazanmış olması ibreyi neden Sally Hawkins’e çevirmesin? Hawkins, 13 dalda Oscar adayı olan “Suyun Sesi”ne kendinden öyle çok şey katıyor ki ödül alması çok da şaşırtıcı olmaz. Bu dalda benim gönlümden “Ben, Tonya”daki performansıyla Margot Robbie geçiyor ama şansı olduğunu pek sanmıyorum. Daha önce Oscar’a iki kez aday olan Saoirse Ronan (Lady Bird) kazanırsa da çok sevinirim. Sade ve gösterişsiz bir tarzı var. Ronan’a şans verenlerin sayısı az değil. Meryl Streep mi? O her zaman her ödülü hak eder ama dördüncü Oscar için daha erken...

BAŞROL ERKEK OYUNCU

Kim alır? Gary Oldman (En Karanlık Saat)







Ödül gecesinin kesin gözüyle bakılan favorilerinden biri de Gary Oldman. “En Karanlık Saat”in gösterime girmesiyle birlikte Oldman’ın Oscar’a uzanacağı belli olmuştu zaten. Ödül sezonu başladığında da erken tahmin yapanları yanıltmadı. Tarihe geçecek o harika Winston Churchill performansıyla önemli ödülleri teker teker toplamayı başardı. Şimdi sırada Oscar var. Peki, ödülle onun arasına kim girebilir? Geçen sene “Ay Işığı”na Oscar kazandıran “radikal ruh”, “Beni Adınla Çağır”ın 23 yaşındaki oyuncusu Timothee Chalamet için birleşebilir mi? Bu konuda çaba gösterenlerin sayısı az değil. Ancak Akademi’nin, özellikle erkek oyuncu dalında Chalemet kadar genç isimleri pek tercih etmediğini unutmamak gerekiyor... Kadın oyuncular çok genç yaşta Oscar almakta zolanmasalar da erkekler sabretmek zorunda... Başta Daniel Day-Lewis olmak üzere bu daldaki diğer adayların kazanma ihtimali ise hayli zayıf görünüyor.

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kim alır? Allison Janney (Ben, Tonya)







Aynı yıl içinde Altın Küre, BAFTA ve SAG (Oyuncular Birliği) ödüllerini peş peşe kazanan bir oyuncunun Oscar’a ulaşmasına genelde kesin gözüyle bakılır. Şimdi Allison Janney için de aynısı geçerli. “Ben, Tonya”da canlandırdığı “sevgisiz ve zor anne LaVona Golden” karakterinde hayranlık uyandırıcı bir performans çıkardığı kesin. O kadar iyi ki bence de ödülü alıp gitmesi gerekiyor ama sonuçta 4 rakibi daha var. Özellikle “Lady Bird”deki “kontrol manyağı” anne rolüyle eleştirmenlerin daha çok tercih ettiği Laurie Metcalf, gerçekten mükemmel bir rakip. Metcalf o gece salondan yükselen şaşkınlık çığlıkları eşliğinde Janney’nin Oscar hayalini sona erdirirse çok şaşırmam. Bu yıl “Mudbound” ile hem şarkı hem de oyunculuk kategorisinde aday olmayı başararak tarih yazan Mary J. Blige ise bu dalda akla gelen üçüncü isim.

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kim alır? Sam Rockwell (Üç Billboard)







“Üç Billboard”un başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz Sam Rockwell. “Fazla fazla” oynamayı ve rol çalmayı çok sevse de gerçekten özel bir oyuncu. Oynadığı her karaktere etkileyici bir yorum getirmeyi başarıyor. Bence Oscar’a ilk kez aday olması bile şaşırtıcı... Altın Küre, BAFTA ve SAG ödüllerini kazanması, onu bu dalın en büyük favorisi haline getiriyor ama Allison Janney ya da Gary Oldman kadar rahat olduğu söylenemez. “The Florida Project” filmine başrol tadındaki motel müdürü performansıyla çok şey katan Willem Dafoe çok ciddi bir rakip.. Eleştirmen birliklerinden aldığı ödüller bir yana, daha önceden 3 Oscar adaylığı var ve 62 yaşında... Özetle, yaşı, deneyimi ve kariyeri itibarıyla Akademi üyelerinin gönlü ondan yana olabilir. Diğer 3 aday arasında ise Woody Harrelson ve Richard Jenkins öne çıkıyor.

ÖZGÜN SENARYO

Kim alır? Kapan







Bu kategoride verilen ödüllerin geçmişine baktığımızda o yıl çıkış yapan genç yönetmenlerin senaryolarına “torpil geçildiğini” söylemek mümkün. Dolayısıyla Jordan Peele “Kapan”, Greta Gerwig de “Lady Bird” ile bir adım öne çıkıyor. Eleştirmen ödüllerinin de genelde bu iki film arasında dağıldığı gözlemleniyor. İş tahmin yapmaya gelince, WGA (Yazarlar Birliği) ödülünü kazanan “Kapan” biraz daha ağır basıyor. Öte yandan BAFTA ve Altın Küre’de özgün senaryo ödülünü kazanan “Üç Billboard”un yazarı Martin McDonagh’ı unutmamak gerekiyor. McDonagh’ın yönetmen dalında aday olmaması onu sevenleri bu kategoride oy vermeye yönlendirebilir. Aynı “en iyi film” gibi “Oscar Toto” oynayanları en zorlayan kategorilerden biri... Üç filmin de öncelikle hikâyeleri ve senaryolarındaki incelikleriyle öne çıktığını düşünürsek Akademi üyelerinin seçim yapmakta zorlanacağı kesin.

UYARLAMA SENARYO

Kim alır? Beni Adınla Çağır







Özgün senaryo kategorisinin aksine tahmin yapmak burada çok daha kolay. Hatta kazanan neredeyse belli gibi... Andre Aciman’ın romanından yaptığı uyarlamayla duayen sinemacı James Ivory, “Beni Adınla Çağır”la ödülün kesin favorisi... Daha önce 3 kez yönetmen dalında Oscar’a aday olan ama kazanamayan Ivory’nin 90 yaşında olduğunu da hesaba katarsak diğer adaylara şans veren hiç kimse yok. Ivory’nin WGA (Yazarlar Birliği) ve BAFTA’nın yanı sıra çoğu eleştirmen birliğinin ödüllerini kazandığını da not edelim. Kaldı ki, “Beni Adınla Çağır” ABD’de ödül sezonunun en çok sevilen ve konuşulan filmlerinden biri oldu. Bu dalda sürpriz yapacak isimlerse “Mudbound” ile Dee Rees ile Virgil Williams olabilir.

YABANCI DİLDE FİLM

Kim alır? A Fantastic Woman







Altın Küre’yi kazanan Fatih Akın’ın “Paramparça”sıyla BAFTA galibi Chan-Wook Park’ın “Hizmetçi”sinin ilk 5 aday arasında olmadığını göz önünde bulundurursak tahmini çok zor bir dal olarak görülebilir. Ne var ki, güçlü bir favorisi var: Garsonluk yaparak geçimini sağlayan, aynı zamanda iyi bir şarkıcı olan trans birey Marina’nın dokunaklı öyküsünü anlatan Şili filmi “A Fantastic Woman” ödülü kazanacak gibi görünüyor... Film, ABD’de gösterimde ve seyircilerden olumlu tepkiler almayı sürdürüyor. Açıkçası bu yıl diğer adaylar gerçekten çok iyi ve bana sorarsanız yarışın Rus filmi “Sevgisiz” ile Macar filmi “Beden ve Ruh” arasında geçmesi gerekiyor. Ama her ikisi de sadece Amerikalı seyirci için değil, Akademi için de “çetin ceviz” filmler. “Sevgisiz” çok karamsar; “Beden ve Ruh” ise soğuk bir film.. Yine de Lübnan filmi “Hakaret”e oranla daha şanslılar. “A Fantastic Woman”dan sonra şans verilen ikinci filmse İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un “Kare”si... Ama Akademi’nin bu kategoride kara mizah ağırlıklı filmleri pek tercih etmediği unutulmamalı.

ANİMASYON?

Kim alır? Coco







Yılın en kolay tahmin edilebilir ödüllerinden biri. Eleştirmenlerin seçimi, BAFTA, PGA (Yapımcılar Birliği) ödüllerini kazanan “Coco” kazanamazsa gecenin sürprizlerinden biri olabilir. Sadece hikâyesiyle değil, karakter tasarımları, çizimleri ve kendisine özgü görsel dünyasıyla “Coco” yılın öne çıkan animasyonu. Ama nitelik olarak “Loving Vincent” ve “Breadwinner”a fark attığını söylemek zor. Çok büyük bir emeğin, farklı bir yaklaşımın ürünü olan ve gösterime girdiği her ülkede sadece eleştirmenlerin değil seyircilerin de beğendiği “Loving Vincent” hayranlarının bir “son dakika” sürprizi beklediğini belirtelim.





En iyi kadın ve erkek adaylarından...

Frances McDormand: Bana hep yetenekli olmadığımı söylerlerdi. Bu rol bir hediye, bu hediyeyi kolay kolay kimse alamaz.

Daniel Kaluuya: Bu adaylıklar harika. Bir insan olarak yaptığın şey için yaşıtların tarafından tanınmak istiyorsun. Güzel bir his.

Sally Hawkins: “Benim balık filmimde olacak mısın?” Senaryoyu okumama gerek yok, bu Guillermo del Toro. Her ne olursa olsun, kulağa harika geliyor.

Gary Oldman: Aynaya baktığımda Churchill’in bana baktığını görmem gerekti. İşte her şey böyle oldu...

Saoirse Ronan: Lady Bird’ün parçası olmak gerçek bir ayrıcalık ve kadınların hikâyesini takdir ettikleri için inanılmaz derecede minnettarım.

Meryl Streep: Basın özgürlüğünün ve tarihteki kadın hareketinin seslerinin arkasında duran bir film ile aday olduğum için son derece onur duyuyorum.

OSCAR'IN MATEMATİĞİ

Harvard matematik mezunu, The Hollywood yazarı Ben Zauzmer yıllardır matematik temelli Oscar tahminleri yapıyor ve şaşırtıcı derecede doğru çıkıyor! Sistemi şöyle işliyor: Zauzmer her bir kategori için elektronik bir hesap çizelgesi hazırlıyor. Sayısal olarak ödül törenleri, derneklerin kabul etmesi, tüm kritik puanlamaları, uyan kategori adaylıklarını kaydediyor. Her kategoride son 15 yılın adaylarını da formüle ekleyip bu yılın çıkarımlarını yapıyor. Matematikçinin adaylarına gelirsek:

En iyi film: % 99.6 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi yönetmen: % 98 Guillermo del Toro

En iyi aktör: % 99.8 Gary Oldman

Daıly Mail eleştirmenlerinin çıkardığı istatistiklere göre Oscar kazanmanın 5 yolu

1. Büyük düşün: Bunu sadece filmin hikâyesi olarak düşünmeyin. Akademi jürisi pahalı setler, dev panoramik manzaralar, pahalı oyuncuları görmek istiyor.

2.Bir aşk mutlaka olmalı: Bu aşkın neye ya da kime karşı olduğu önemli değil. Duyguları aşırıya kaçırmadan, izleyicinin yanaklarından bir damla yaş süzülmesine neden olacak kadar dozajında olmalı.

3.Çocuk filmi mi aman uzak durun: Elbette animasyon yapmıyorsanız. Şu zamana kadar çok iyi çocuk filmleri E.T. de dahil Oscar alamadı. Nedense jüri dünyevi konulara o kadar önem veriyor ki eğlenmeyi unutuyor.

4.Hayata karşı dezavantaj: Filmdeki başrol oyuncusu elinde olmayan sebeplerden dolayı dezavantajlı olmalı. Toplum dışlaması, sakatlık, ölümcül hastalık, insan olma kabiliyetini yitirme... En iyi film adaylarına bir bakın, bu dediğimizi bir düşünün.

5.Tom Hanks ya da MeryL Streep gibi ol: Eğer olamıyorsan işin iş. Çok çalışmalı, hobilerin arasında bile sinema üzerine çalışmak olmalı. Bir diğer yandan toplumsal olaylar karşısında rengini bu iki oyuncu gibi belli etmeli. Oscar böyle oyunculara ödül vererek kendi imajını tazeliyor...

Guardian’ın film eleştirmenlerine göre ‘en iyi film’ ödülünü hangi film neden almalı?

✦ Neden The Post kazanmalı?

Hollywood’un kutsal üçlüsünü ortaya çıkaran ilk film: Meryl Streep, Tom Hanks ve Steven Spielberg. Akademi mürekkep ve dürüstlük dolu gazete hikâyelerinden hoşlanıyor.

✦ Neden Lady Bird kazanmalı?

Greta Gerwig, Oscar tarihinde en iyi yönetmen olarak aday gösterilen beşinci kadın. Kadın hayatlarıyla ilgili bir filme ödül en son 1983’te verildi. Debra Winger ve Shirley MacLaine’in rol aldığı Terms of Endearment filmine.

✦ Neden Get Out kazanmalı?

Filmde ırkçılığa karşı cesur bir duruş, siyasal hiciv, beyaz üstünlüğünü kınama ve önyargılara sesleniş var. Çoğu eleştirmen “Obama’nın Amerika’sının biten korkunç gerilimi” olarak nitelendiriyor.

✦ Neden Call Me By Your Name kazanmalı?

Eşcinsellikle ilgili bir film daha önce bu ödülü aldı ancak burada mücadele değil, bir yaşam tarzı da ele alınıyor. Bisiklet sürmek, gölde dalış yapmak ve şeftali ağaçlarının altında yemek yemek... Performans dışındaki kriterlere bakılırsa değişen dünyayı yansıttığından ödül almalı.

✦ Neden Darkest Hour kazanmalı?

Gary Oldman, oyunculuk, sinematografik işçilik, politikayı ele alış biçimi... Bunlar bile yeterli!

Rolling Stones film eleştirmenlerine göre ‘en iyi film müziği’ ödülünü The Shape of Water’ın müziklerini yapan Alexandre Desplat kazanacak.

Töreni bu yıl da komedyen Jimmy Kimmel sunacak. Tekrar sunuculuk teklifi alan Kimmel durumu şöyle değerlendirdi: “Doğru zarfı açtığımı varsayıyorum!”