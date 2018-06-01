Ligin ilk yarısında Oğuzhan ve Tolgay ikilisinden beklediği skor katkısını alamayan Beşiktaş, 10 numara olarak Tunuslu Wahbi Khazri’ye yöneldi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Shakhtarlı Bernard’ın pahalı oluşu, yüksek ücreti nedeniyle Sosa’nın geriye dönme ihtimalinin de zayıflaması nedeniyle başkan Fikret Orman, küme düşen Sunderland’in oyuncusu olan Wahbi Khazri’yi listenin başına çekti.

BEŞİKTAŞ’I İSTİYOR



Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan 27 yaşındaki Khazri’nin sol kanat ve forvet arkası gibi çok yönlü bir oyuncu olması transferi cazip kılıyor. Ayrıca müslüman olan oyuncunun da Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi. Sunderland, 2020’ye kadar kontratı bulunan Khazri’yi Ocak 2016’da Bordeaux’dan yaklaşık 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ancak Tunuslu oyuncu uyum problemi yaşayınca, Sunderland de küme düşünce Khazri geçen sezon Rennes’e kiralandı.





SUNDERLAND YİNE DÜŞTÜ



Khazri için Sunderland ile Lens’in transferinde oluşan iyi ilişkiler kullanılacak. Başkan Fikret Orman’ın en son gittiği Londra gezisinde bu oyuncu için nabız yokladığı ve sezon sonu için söz aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Championship’ten de düşen Sunderland’le masaya oturup bu transferi bitirmeye çalışacak.