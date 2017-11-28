Beşiktaş Manisaspor maçı canlı izle - Beşiktaş Manisaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor’u konuk ediyor.

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BEŞİKTAŞ -MANİSASPOR



STAT: Vodafone Park (Seyircisiz)

SAAT: 14:30

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: A2

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Mitrovic, Fatih Aksoy, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BEŞİKTAŞ MORAL ARIYOR

Süper Lig'de son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek 14. haftada Galatasaray ile yapacağı karşılaşma için moral arayacak.

Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. Dolmabahçe'deki lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ: Sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye Devler Ligi’nde olamayız. Oyun disiplinine uymayanı ve isteksiz oynayanı artık ilk 11’e almayacağız.

TARAFTAR YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde Fenerbahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Grandmedical Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Beşiktaş ile Grandmedical Manisaspor arasındaki 5. tur rövanş maçı ise Manisa'da oynanacak.