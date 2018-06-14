Beşiktaş, sağ bek için bir süredir görüştüğü Lyon’dan Rafael Da Silva’nın transferinde önemli aşama kaydetti. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncuyla büyük ölçüde el sıkışan Kartal, 2.5 milyon Euro bonservis bedelini de aşağıya çekerek transferi olumlu noktalamak istiyor.

Siyah-Beyazlılar, 10 numara bölgesine de Sunderland’in Tunuslu oyuncusu Wahbi Khazri için 2 yıllık kiralama teklifini İngiliz ekibine sundu.

Öte yandan Paraguay basını, Beşiktaş’ın Guarani forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat Rodrigo Bogarin için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

ORMAN, İSPANYA'YA GİTTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer görüşmelerinde bulunmak için kolları sıvadı. İspanya’ya giden Orman, özellikle Alvaro Negredo’nun başkan bir takıma transferi için bazı kulüp yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi.