Beşiktaş’ın mabedini gezdik

1947’den kalma bir tarihi eser, Boğaz’a bakan iki kule. Arkamızda Dolmabahçe Sarayı... İstanbul’un en keyifli noktalarından birindeyiz. Vodafone Park’ta. Önce ‘Beşiktaş’ yazısıyla fotoğraf çektirenler karşılıyor bizi, sonra koca müze kapıları... İçeri girer girmez de son şampiyonluk kupası... Bu geçici sergi alanında son şampiyon takımın imzalı formaları yer alıyor. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Müzede tarihi belgeler, formalar ve kupalarla birlikte pek çok dijital etkinlik var. Çocuk oyun alanıyla miniklerin sıkılmamasına özen gösterilmiş. Çocuklara ayrılan alan bununla sınırlı değil, her bölümde özel olarak hazırlanmış aktiviteler bulunuyor.Beşiktaş Müzesi, engellileri de unutmamış. Tekerlekli sandalye kullananlar rahatça gezip asansör kullanabiliyor. Görme engelliler, yer kabartmalarıyla müzeyi rahat dolaşırken kabartma yazılarla hazırlanmış panolar, eserler hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. Ayrıca futbola dair pek çok objeye dokunarak hissedebilmeleri de mümkün. Giriş katında önemli anlarla kulübün tarihi anlatılıyor. Hemen ardından 1924 ve 1926 tarihli müzenin en eski kupalarını görüyoruz. Stadın o meşhur ilk Malmö maçında golü atan Süleyman Seba ilk maç fotoğrafıyla yer alıyor. Seba’nın yeri ise müzenin alt katında... Şarkılarla beraber alt kata inince bir an sanki Beşiktaş Köyiçi’nden buluyoruz kendimizi. Maziyi yaşamak isteyenler Halit Kıvanç’ın sesinden 1982’deki Beşiktaş - Eskişehir maçı sonrası şampiyonluğu dinleyebiliyor. Ve o özel köşedeyiz... Özel olarak hazırlanmış Süleyman Seba köşesi... Kulübün onursal başkanı Seba’nın 3D heykeli yer alıyor.

Futbol ve Beşiktaş tarihine doyanlar için sıra karaoke odasında. Beşiktaş taraftarının dillere dolanan bestelerini karaoke yaparak söyleyebiliyorsunuz. Karaoke’den sonra kulaklarına güvenenler için bir de ses deneyi var. Liepzieg oyuncusu Timo Werner’in kulaklarını rahatsız edip oyundan çıkmasına sebep olan Beşiktaş taraftarı, 2007’de Liverpool maçında 132 desibellik sesle rekor kırmış ve görsel bir şölen sunmuştu. İşte bu rekor kırılan maçların desibeline yakın bir desibele tanık olma şansına sahip oluyorsunuz.

Stat planları ve bazı sanal gerçeklik uygulamalarından sonra müze gezimiz kütüphaneyle noktalanıyor. Yaklaşık 1.5 saat süren bu turu her gün ortalama 170 kişi yapıyormuş. Müze Müdürü Canan Cürgen “Müzemizin hafta sonları ve tatil günlerinde ziyaretçi sayısı ortalama 220 kişiye çıkıyor. 14 Şubat 2017 tarihinden bugüne toplam ziyaretçi sayımız 20 bin” diyor.

#quato1#center##1650 Beşiktaş Müzesi 1650 metrekareyle Türkiye’nin en büyük spor müzesi#

Müzeden sonra Vodafone Park’ın meşhur hibrit çimini görmeye iniyoruz. Bakım için ışıklar kurulmuş. Güneş ışığının yetersiz olduğu günlerde aydınlatmayla çimlerin bakımına devam ediliyormuş. Sıra ‘Şeref Turu’yla Vodafone Park’ı gezmeye geldi. Beşiktaş, Stadyum Turu isimli profesyonel bir ekiple çalışıyor. Tur, kale arkası tribünlerinden başlıyor.

Ardından sevdiğiniz futbolcularla bir araya gelme zamanı. Nasıl mı olacak? Green box teknolojiisiyle çeşitli kompozisyonlarla yan yana gelip isminize özel katılım sertifikası dahi alabiliyorsunuz. Artık stadın kalbine doğru ilerliyoruz. Soyunma odaları... Beşiktaş soyunma odasıyla rakiplerinki elbette farklı. Ancak tur rehberleri dünyadaki statlara göre bu farkın minimum düzeyde olduğunu gururla söylüyor. Beşiktaş soyunma odasında herkes telefonlarını çıkarıp fotoğraf çekiyor. En çok ilgiyi de Quaresma forması çekiyor. Ancak, söylemekte fayda var. Tura katıldığımızda diğer takım taraftarları hiç de az değildi. Yabancı turist sayısı da öyle. Meksikalı Fernando, Türkiye’ye seyahate geldiğini, gezebileceği yerlere bakarken 3 büyüklerin statlarına baktığını ve Beşiktaş’ın sitesinden bu turu bulduğunu söylüyor.