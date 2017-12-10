Yeni bir savaşın içerisindeyiz. Dün Rusya Amerika’ya, İngiltere Çin’e, Amerika Türkiye’ye, Japonya ise Amerika’ya binlerce kez saldırdı. Bu savaş sadece saydığım ülkeler arasında da geçmiyor. Neredeyse tüm dünya aynı savaşın içinde. Savaşa hazırlıksız yakalanan bazı ülkeler, şimdiden fazlasıyla etkilendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2016’da 90 milyon saldırı girişimi olduğunu açıkladı. Türkiye’de Ankara ve İstanbul, saldırıların en çok yaşandığı illerin başında geliyor. Saldırının kaynakları belli olmasa da ülkeler birbirlerini milyonlarca dolar zarara uğratıyor. Bu savaş silahlarla yapılmıyor, dijital ortamda gerçekleşiyor. Bir nevi Dünya Hack Savaşı... Devletlerin kritik altyapıları, hassas bilgileri, işletmeler ve internet kullanan herkes siber korsanların tehdidi altında. Devletler artık silahlı ordulara paralel olarak siber ordular hazırlıyor. Hesaplamalar, siber saldırıların global ekonomiye her yıl trilyon dolara varan zararlar verdiğini gösteriyor. Ponemon Institute’ün araştırmasına göre siber saldırılar, 2017’de küçük ve orta ölçekli işletmeler için tehditler listesinin başında. Yayınlanan rapor, bir siber saldırının bile küçük bir işletmenin faaliyetlerini sonlandırmasına neden olabildiğini uzun uzun yazıyor.

HER ŞEY ESTONYA SALDIRISIYLA BAŞLADI Devletler bu savaşın büyüklüğünü ilk olarak Estonya’ya düzenlenen siber saldırıyla anladı. 17 Mayıs 2007’de Estonya’da bakanlıklar, parlamento, bankalar ve medya kuruluşları saldırıya uğradı. Ülkenin dış dünyayla bağlantısı kesilme noktasına geldi. Estonya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları “Rusya ülkemize saldırdı” diye NATO’ya başvurdu. NATO sorunu çözmek ve sonraki saldırıları engellemek için bilgisayar uzmanlarını Estonya’ya gönderdi. Yani bir ülkeye yapılan saldırı birçok ülkeyi harekete geçirdi. Bunun en büyük sebebi saldırıların sadece hasar vermek için yapılmış olması değil, devletlerin gizli belgelerinin çalınma riski. Siber risk uzmanı ve eski FBI Siber Birimi Başkanı James Trainor’a göre, siber saldırılardan kaynaklanan küresel hasarların, nesnelerin interneti gibi ileri teknolojinin de kullanılmasıyla yıllık 6 trilyon dolar seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. 90 milyon Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2016’da yaptığı açıklamada 1 yılda 90 milyon siber saldırı girişimi olduğunu söyledi 70 BİN SALDIRI ŞİKÂYETİ Suç işleyenleri tek tek izleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tüm terör örgütlerinin sanal ortamda yaptığı algı operasyonlarını engellemek için çalışıyor. Birim içerisinde uyuşturucu, sporda şiddet ve yasadışı bahis gibi konular ayrı ayrı masalarda takip ediliyor. Bunun dışında devlet büyüklerine hakaret, siber saldırılar ve çocuk pornografisi gibi internette işlenen tüm suçların takibi 7 gün 24 saat sürüyor. Ayda ortalama 60-70 bin arasında ihbar geliyor.

Türkiye olarak siber savaş tehdidini sezdik fakat karşı koyabilecek nitelikli eleman gücü açığımız çok fazla. Başbakan Binali Yıldırım, “30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var” diye açıklama yaptı. Tahminlere göre dünyada da 5 yıl içinde 1.5 milyon siber güvenlikçiye ihtiyaç olacak. NASIL SİBER GÜVENLİKÇİ OLUNUR? Üstelik siber güvenlikçilik dolgun maaşlı bir iş. Kamu kurumlarında siber güvenliği sağlayan elemanlara yıllık 70-120 bin TL, özel sektördeyse 35-50 bin TL veriliyor. Eğer siz de siber güvenlik uzmanı olmayı planlıyorsanız, adım adım anlatalım. Bu fırsatı değerlendirmek için üniversitelerin sertifikalı siber güvenlik eğitimlerine katılarak, 2 yıllık veya yüksek lisansta ilgili bölümlere girerek ya da özel şirketlerden eğitim alarak siber güvenlikçi olmak için ilk adımları atabilirsiniz. Özellikle üniversiteler eleman açığının farkına varan kurumların başında geliyor. Eğitimini almak isterseniz üniversitelerde ilişkin yüksek lisans bölümleri var; Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Siber Güvenlik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi’nde Bilgi Güvenliği Bölümü bulunuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi şirketlere danışmanlık, Selçuk Üniversitesi ise ‘Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi’ veriyor. BEYAZ HACKER ARANIYOR Bunların yanı sıra TÜBİTAK BİLGEM çatısı altında çalışan Siber Güvenlik Enstitüsü ise ülkemizin ulusal siber güvenlik stratejilerini hazırlıyor ve yol haritasını belirliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına rehberlik sağlıyor. Enstitüsü tarafından oluşturulan siber güvenlik uzmanlık eğitim müfredatıyla, talep eden kurum ve kuruluşlara siber güvenlikle ilgili konularda sınıf içi eğitim sağlanıyor. Enstitüye çalışan olarak girmek için iş ilanlarını takip etmek gerek. İlanda ihtiyaç duyulan uzmanlıklar için tecrübe sahibi olunması gereken teknolojiler, hâkim olunması gereken programlama dilleri ve kazanılmış olması beklenen mühendislik formasyonu gibi konular ayrı ayrı belirtiliyor. Saldırıların hedeflerinden biri olan TBMM, siber saldırılara karşı CEH sertifikalı 22 uzman ‘beyaz hacker’ yani iyi niyetli hacker istihdam edeceğini ekim ayında açıklamıştı. Başvuru şartlarından biri de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmiş olmaktı. Kaç uzman KPSS’ye girmediği için baş- vuramadı; bilgi yok...