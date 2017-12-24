İstanbul büyükşehir belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü sahil düzenleme çalışmaları son dönemde gündem yaratmaya devam ediyor. Boğaz’da yapılan ve yapılmaya devam eden dolgu projelerinin yanı sıra sahil bandına çakılan kazıklar da çok tartışılıyor.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Boğaz’ı daralttığı için tepkilere neden olan kazıkların ilki, 2014 yılında Emirgan sahiline yol genişletme için çakıldı. 1 yıl sonra Kanlıca Çubuklu sahilinde kazıkla beton set yapıldı. Üsküdar meydan düzenlemesi kapsamında tarihi Şemsi Paşa Camii’nin önüne denize kazıklar çakıldı. Hatta bu kazıklar yüzünden tarihi caminin avlusunda çatlaklar oluştu. Akabinde Bebek sahili düzenleme çalışmaları yürütüldü. Son olarak da Eminönü alibeyköy tramvay hattı projesi için Haliç’e kazıklar çakılmaya başlandı. Bütün bu projeler tartışılırken başka bir ‘kazık’ tartışması da beykoz’da gündeme geldi.
YARIM ASIRDIR DEĞİŞMEYEN SAHİL ŞERİDİ DEĞİŞECEK
İBB başkanı Mevlüt uysal’ın, göreve geldikten sonra yapımına onay vermesiyle ‘Beykoz Meydanı Sahil Düzenleme İnşaatı’ ihalesi 4 Ocak 2018 olarak belirlendi. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün yapacağı proje ile İstanbul boğazı’nın kıyılarında son yıllarda yapılan dolgulara bir yenisi daha eklenecek ve Beykoz’un yarım asırdır değişmeyen sahil şeridi değişecek. Sahil bandını genişletmeyi esas alan proje ile 4-10 metre arası genişliğe sahip Fevzipaşa Caddesi’nin kıyı kesimi 15-17 metre civarında genişletilecek. Beykoz İskelesi’ni bünyesine dahil eden 600 metrelik sahile seyir teraslarının yanı sıra balık tutma alanları, kayık yanaşma iskeleleri ve oturma grupları da yapılacak. Bu ekipmanlara yer açmak için de deniz içine 492 kazık çakılarak Beykoz İskelesi yaklaşık 17 metre deniz içine kaydırılacak. 360 gün içinde tamamlanması öngörülen inşaat ile Beykoz sahilinde 11 bin metrekarelik yeni alan oluşturulacak.
DİĞER DOLGULAR
1956: Emirgan - Sarıyer sahil yolu genişletildi.
1988: Üsküdar - Harem sahil yolu 4.5 metre genişletildi.
1988: Çayırbaşı - Sarıyer sahil yolu 22 metre genişletildi.
1988: Kuruçeşme - Arnavutköy arasında 1200 metre yol yapıldı.
2005: Telli Baba Koyu Sahil Güvenlik Komutanlığı için dolduruldu.
2011: İstinye ve Tarabya koyları platformalar doldurularak teknepark yapıldı.
2011: Garipçe’ye liman ve büyük bir dalgakıran yapıldı.
2014: Emirgân sahil yolu 8 metre genişletildi.
2015: Çubuklu-Kanlıca sahil yolu 10 metre genişledi.
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