İzmir'de yaşayan Anşe Bilir, 14 Kasım 2014’te sinir krizi geçirince ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Binadan çoraplarıyla, ayakkabısız olarak çıkan yaşlı kadın kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı.
Aile aynı yıl içinde,10 Temmuz 2014’te yaşadığı sıkıntıya dayanamayarak kalp krizi geçiren babaları 67 yaşındaki Remzi Bilir’i kaybetti.
36 yaşındaki Pınar Bilir, 31 Ekim 2015’te ise ağabeyi 43 yaşındaki Harun Murat Bilir’in bileklerini keserek intiharıyla bir acı daha yaşadı.
Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, bir yıl içinde tüm ailesini kaybeden ve hayatı altüst olan Pınar Bilir, yaşadığı mağduriyetin sorumlusu olarak gördüğü Sağlık Bakanlığı’ndan 500 bin TL manevi tazminat istedi.
‘TÜM AİLE DAĞILDI’
İdare Mahkemesi, Bilir’e 50 bin lira tazminat verilmesine hükmetti. Bilir’in avukatı İhsan Yılmaz, “Anşe Bilir’in başına gelenler, Türkiye’de bugüne kadar kimsenin başına gelmedi. Ziyaret edileceği bir mezarı bile yok. Yaşanan bu acı olayın ardından tüm aile dağıldı. Pınar hanımın yaşadıkları gerçekten çok ağır. Böyle bir durumda verilen 50 bin TL manevi tazminatın çok düşük olduğunu düşünüyorum” dedi. Yılmaz, tutarın yükselmesi için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi
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