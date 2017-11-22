Bilirkişi vurguncusu Nahide Ş., psikolojik rahatsızlığı olduğunu savundu

Ankara Adliyesi’nde görevli bir kâtibin ortaya çıkardığı devleti 1.5 milyon lira zarara uğratan Yazı İşleri Müdürü dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Yazı İşleri Müdürü Nahide Ş.’nin yanı sıra şüpheli bilirkişiler ile kâtibin beyanlarına yer verildi. Şüphelilerin üçünün adliyede bilirkişilik yaptıklarını, birini aile dostu olması dolayısıyla tanıdığını söyleyen Nahide Ş., soruşturmanın başından beri izlediği taktiği devam ettirip “psikolojik rahatsızlık” savunmasını sürdürdü. Tedavi gördüğünü öne süren Nahide Ş., “Sarf kararlarını hangi tarihten itibaren yazdığımı bilmiyorum, sahte olup olmadıklarını da bilmiyorum. O dönemde psikolojik olarak rahatsızdım. Özel bir psikiyatri merkezinde tedavi gördüm, ancak tarihini hatırlamıyorum. Çalıştığım hâkimlere ve insanlara zarar vermeyi seviyorum” dedi.
ÇALIŞMA ARKADAŞI YAKALATTI
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, bu savunma sonrası Nahide Ş.’nin Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildiği, psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda “gözlem altına alınmasına gerek olmadığı”na dair rapor düzenlendiği ifade edildi. Vurgunun ortaya çıkartılmasında rol oynayan kâtip N.S. ise Nahide Ş.’nin ‘rahatsızlık’ iddiasını çürüttü ve “Birlikte görev yaptığımız süre boyunca psikolojik bir rahatsızlığı olduğuna dair gözlemim olmadı. Talimat evrakını kilitli dolabında saklıyordu, şubat ayında aşırı şekilde ödeme kâğıdı düzenleyince durumu hâkime anlattım. Araştırmalarımız sonucunda ödeme kâğıtlarının sahte olarak düzenlendiğini tespit ettik” diye konuştu.
Şüpheli bilirkişiler ise pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve zararı gidermek istediklerini söyledi: “Bize ödenen ücretlere dair tespitlere itirazımız yok, pişmanız.”
İddianamede, hakkında 29 yıla kadar hapis istenen Nahide Ş.’nin 4 bilirkişiye usulsüz olarak toplam 1 milyon 502 bin TL ücret ödenmesini sağladığı belirtildi. Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı da konulurken, Nahide Ş.’nin tüm işlemlerinin mercek altına alındığı, ayrı bir soruşturma açıldığı ifade edildi. 5 şüphelinin yargılanacağı dava kısa süre içinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.
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