BİM'de her hafta yayınlanan Aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısı yayınlandı. BİM 20 Nisan 2018 ürünler kataloğunda oyunseverleri yakından ilgilendiren indirimler olacak. Diğer yandan çocuk oyuncukları bölümünde de ilgi çekici ürünler yer alıyor. İşte BİM 20 Nisan 2018 Aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

-Bütün telefonlarla uyumlu Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL,

-Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 TL,

-Oyun sevenlerin çok seveceği Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 25,00 TL,

-Pilsan İlk Bisikletim 29,90 TL,

-Uzun süre kullanıma uygun Duracell Simply Kalem Pil aaa 12’li 16,95 TL,

-Lisanslı Tavan Lambası ve Gece Lambası 34,90 TL,

-Işıklı ve renkli Trust Oyuncu Klavye 27,50 TL,

-Lisanslı Kız Çocuk Tayt T-Shirt Takım 14,90 TL,

-Trust Oyuncu Mouse ve Mouse Pad 27,50 TL,

-Farklı renk seçeneği bulunan Çocuk Kol Saati 14,50 TL,

-Karaoke Mikrofon 49,90 TL,

-Hometech HT8T Tablet PC 249,00 TL,

-Bayan Spor Ayakkabı 24,50 TL,

-Polo Yaka Çocuk T-Shirt 7,50 TL,

-Dede Mickey Mouse Tamir Çantası 12,50 TL,

-HP DeskJet 2620 All-in One Yazıcı 139,90 TL,

-Pepee Evi 24,90 TL den başlayan fiyatla satışa sunulacak.

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