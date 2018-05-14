Bingöl'de yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 22 kişiyi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Bingöl-Erzurum karayolunun 45. kilometresinde Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolucu midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Diyarbakır'dan Erzurum'a gittiği öğrenilen yolculardan 22'si yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Devrilip yan yatan midibüste yaralanan 22 yolcu ambulanslarla olay yerinden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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