Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği tarafından, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ve Avrupa Cerrahi Derneği’nin desteğiyle “Evre 4 Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre İstanbul'da yapılan etkinliğe katılan 10’u yurtdışından 248 kanser uzmanı, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. ABD’deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Philip Paty, “Genetik bilgiler sayesinde kanser hastaları için daha güçlü yeni kemoterapi ilaçları çıktı. Hastanın gen haritası, kanser hastalığının haritası sayesinde uygulanan bireyselleştirilmiş tedavi yöntemiyle 10 yıl öncesinde göre kanser hastalarının hayatta kalma oranı 2 katına çıktı” dedi.

‘TEK YÖNTEMI YOK’

Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu ise bireyselleştirilmiş tedavi sürecini, “Biz parça alıyoruz. Patalog, hangi genetik yollardan geldiğini bize söylüyor. Sonra kanserin hangi evrede ve ne kadar yaygın olduğunu tespit ediyoruz. İkinci basamakta nükleer tıpçı ve radyolog devreye giriyor. Onlar bize hastalığın vücuttaki gücünü gösteriyor. Sonra medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, kanser tipine göre uzmanlaşmış cerrah, radyolog, nükleer tıpçı, hep birlikte önce hastayı ne yapacağımıza karar veriyoruz” diye anlattı. Florida İnternational Üniversitesi öğretim üyesi ve Cerrahi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seza Güleç, kanser hastalığının, genetik kodlama bozukluğu olduğunu belirterek, “Hangi genetik kod bozuk ise kodu değiştirmeye çalışıyoruz. Ya da o kodlama bozukluğunun yattığı zincir reaksiyonu durdurabiliyoruz. Kanser tek bir sebebe bağlı olmadığı gibi tedavisinin de tek bir yöntemi yoktur” diye konuştu.

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