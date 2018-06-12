Bitlis'te iftar vakti ile birlikte 2018 Ramazan ayının 28. gün orucu Bitlisliler tarafından açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 Ramazan ayı için hazırladığı imsak saatlerine göre, Bitlisliler gece saat 02.51'te oruca niyet etti. Peki 12 Haziran Bitlis sahur vakti ne zaman? İşte İzmir imsakiye saatleri

BİTLİS İFTAR VAKTİ - 12 HAZİRAN

Bitlis'te gece saat 02.51'e kadar yapılan sahurun ardından niyet edilen 2018 Ramazan ayının 28. gün orucu saat 19.42'de okunacak akşam ezanıyla açılacak. Bitlisliler yarın (13 Haziran) tutulacak oruç için saat 02.51'e kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

GÜNÜN HADİSİ

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi



GÜNÜN AYETİ



İşte böyleleridir, hayırlarda yarışan kimseler ve (bu konuda başka herkesi) geçecek olanlar!

Mü’minun, 61

İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ADİLCEVAZ AHLAT HİZAN MUTKİ TATVAN

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:13 04:53 12:14 16:04 19:23 20:56 2 17.05.2018 Perşembe 03:12 04:52 12:14 16:04 19:24 20:57 3 18.05.2018 Cuma 03:11 04:51 12:14 16:05 19:25 20:58 4 19.05.2018 Cumartesi 03:09 04:50 12:14 16:05 19:26 21:00 5 20.05.2018 Pazar 03:08 04:50 12:14 16:05 19:27 21:01 6 21.05.2018 Pazartesi 03:07 04:49 12:14 16:05 19:27 21:02 7 22.05.2018 Salı 03:06 04:48 12:14 16:05 19:28 21:03 8 23.05.2018 Çarşamba 03:05 04:47 12:14 16:06 19:29 21:04 9 24.05.2018 Perşembe 03:04 04:47 12:14 16:06 19:30 21:06 10 25.05.2018 Cuma 03:03 04:46 12:15 16:06 19:31 21:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:02 04:46 12:15 16:06 19:32 21:08 12 27.05.2018 Pazar 03:01 04:45 12:15 16:07 19:32 21:09 13 28.05.2018 Pazartesi 03:00 04:45 12:15 16:07 19:33 21:10 14 29.05.2018 Salı 02:59 04:44 12:15 16:07 19:34 21:11 15 30.05.2018 Çarşamba 02:58 04:44 12:15 16:07 19:35 21:12 16 31.05.2018 Perşembe 02:57 04:43 12:15 16:08 19:35 21:14 17 01.06.2018 Cuma 02:56 04:43 12:15 16:08 19:36 21:15 18 02.06.2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:16 16:08 19:37 21:16 19 03.06.2018 Pazar 02:55 04:42 12:16 16:08 19:37 21:17 20 04.06.2018 Pazartesi 02:54 04:42 12:16 16:08 19:38 21:17 21 05.06.2018 Salı 02:54 04:41 12:16 16:09 19:39 21:18 22 06.06.2018 Çarşamba 02:53 04:41 12:16 16:09 19:39 21:19 23 07.06.2018 Perşembe 02:53 04:41 12:16 16:09 19:40 21:20 24 08.06.2018 Cuma 02:52 04:41 12:17 16:09 19:40 21:21 25 09.06.2018 Cumartesi 02:52 04:41 12:17 16:10 19:41 21:22 26 10.06.2018 Pazar 02:52 04:40 12:17 16:10 19:41 21:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:23 28 12.06.2018 Salı 02:51 04:40 12:17 16:10 19:42 21:24 29 13.06.2018 Çarşamba 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:24 30 14.06.2018 Perşembe 02:51 04:40 12:18 16:11 19:43 21:25 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:33

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