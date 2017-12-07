Bitlis'te 200 koyun zehirlenerek öldü

Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi'nde 200 küçükbaş hayvan, yedikleri samandan zehirlenerek öldü.

İHA'nın haberine göre, Yolalan Beldesi'nin Üçkardeş Mahallesi'nde ikamet eden Cerail Telli'ye ait 230 koyundan 200'ü, yedikleri samandan zehirlenerek öldü. Evinin bitişiğinde bulunan ahırında baktığı küçükbaş hayvanlarını önceki gün akşam geç saatlerde yemledikten sonra sabah kontrol etmek üzere ahıra giren Cerail Telli, korkunç manzarayla karşılaştı. Ahırdaki koyunların çoğunluğunun yerde cansız şekilde yattığını, bazılarının ise can çekiştiğini gören Telli, hemen ilçedeki bir veteriner hekime haber verdi. Veteriner tarafından yapılan inceleme sonucunda ilk belirlemelere göre koyunların samanın içinde bulunan zirai ilaçlar ya da farklı bir zehirden dolayı öldüğü tespit edildi.

ÖLEN HAYVANLARIN HEPSİ GEBEYDİ

200 koyunun öldüğünü, bunun da yaklaşık 150 bin liralık bir maddi zarara sebebiyet verdiği belirten Cerail Telli, yardım beklediklerini söyledi. Ölen hayvanların tamamının gebe olduğuna dikkat çeken Telli, "Ne olduğunu anlayamadık, gece saman verdiğimiz koyunlarımız sabah telef oldu. Veteriner bize koyunların saman içindeki bir zehirden kaynaklandığını söyledi. Şu anda ahırda bulunan 230 koyunumuzdan 200'ü öldü, geriye kalan 30'u ise ölmeye devam ediyor. İlgili yerlere başvurduk, gerekli incelemeler yapıldı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu olay nedeniyle yaklaşık 150 bin liralık bir mağduriyetimiz söz konusu. Bizler köyde ancak hayvancılıkla geçimimizi sağlayabiliyoruz, ama artık hayvanlarda yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağdur durumdayız, uzanacak bir yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.