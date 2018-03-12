Bodrum'da, Galatasaray- Atiker Konyaspor futbol maçını televizyonda izledikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı 55 yaşındaki İsmail Altındağ, otomobiliyle denize uçtu. Hurdaya dönen araçtan çıkamayan Altındağ, boğularak can verdi.
DHA'nın haberine göre, Bodrum'da Belediye Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail Altındağ, dün gece arkadaşları ile birlikte Kızılağaç Mahallesi'nde bir restoranda Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra saat 23.00 sıralarında 3 kilometre ilerideki, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için 48 TB 212 plakalı otomobili ile yola çıkan Altındağ, evine 1 kilometre kala aracının direksiyon kontrolünü yitirdi. Virajı alamayan Altındağ, önce yoldan çıktı sonra da yaklaşık 50 metrelik uçurumdan otomobiliyle denize uçtu. Yolda arkasından gelenlerin görüp haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis, sahil güvenlik, jandarma ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Saat 01.30 sıralarında, kıyıdan 15 metre uzakta yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan otomobil içinden Acansız bedeni çıkarılarak sahil güvenlik botuna alındı. Ardından cenaze aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Altındağ'ın, içi su dolan araçta boğularak can verdiği belirlendi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bodrum'u sarsan kazayı duyup olay yerine gelen Altındağ'ın yakınları, 300 metrelik viraja bariyer yapılmamasına tepki gösterdi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları Taner Uslu ve Kemal Orman, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve Çiftlik Mahallesi sakinleri de olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.
Altındağ'ın olay yerine gelen eşi Nagihan Meryem Altındağ sinir krizi geçirerek fenalaştı ve burada bulunan ambulansta tedavi altına alındı. Oğlu Yiğit Altındağ ile kızı Naz Altındağ da da kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.
Altındağ'ın çocukluk arkadaşlarından Rasim Kara, "Burası beş yıldızlı otellere ve en az sekiz mahalleye giden tek yol. Okul servisleri ve ilçeye gidip gelenlerin kullandığı tek yol burası. Her yere bariyer yaptılar bir burada 200 metrelik yere bariyer koymadılar. İsmail Altındağ genellikle aracını çok yavaş kullanan sakin kullanan biriydi nasıl böyle bir kaza oldu hala şaşkınız" dedi.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ ACIMIZ BÜYÜK"
Olay yerinde gözyaşlarına boğulan Mehmet Kocadon ise güçlükle konuşabildi. Kocadon, "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisi Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını mahalleli ile seyretmiş, ardından evine dönüyormuş, böyle bir kaza olmuş. Çok üzgünüz acımız büyük" dedi.
Altındağ'ın kaza yaptığı otomobil, sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi'nde 17 yıl memur olarak çalıştıktan sonra kapatılan Yalı belde belediyesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Altındağ, daha sonra Bodrum Belediye Meclis üyeliğine seçildi ve 2014 yılından bu yana belediye başkan yardımcılığı yapıyordu. Altındağ için bugün saat 15.00'te Bodrum Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Yalı Camii'nde ikindide kılınacak namazın ardından Altındağ toprağa verilecek.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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