Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB)'in internet sitesinde yer alan Fuad Safarov imzalı habere göre; Rus ulusal NTV kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında sunucunun sorduğu, "Onun adı Boris mi yoksa Barış mı?" sorusuna; "Onun sözlerine göre adı Boris. Şunu da söylüyor: Kendisi Rus kanı da taşıyor ve bu yüzden adı Boris. Yemin ediyor ki ninesi Rus idi. Ve kendisi de yüzde 5 Rus kanı taşıyor." şeklinde yanıt verdi. Johson'un Rus kanı taşıdığını belirten Lavrov, bunu ona kendisinin söylediği iddiasında bulundu.

Anne tarafından dedesinin Rusya İmparatorluğu'ndan göç ettiği bilinen Johnson, Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in oğlu olan Osman'ın oğlu olan Stanley Johnson'ın oğludur.

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