HT Egeli'de yer alan habere göre, Bornova Belediyesi’nin temelini 11 Temmuz 2017’de attığı Doğanlar Kültür Merkezi tamamlandı. İnşaatı bir yılda bitirilen ve önümüzdeki günlere hizmete açılması planlanan Kültür Merkezi’nin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Belediye Başkanı Olgun Atila Doğanlar Mahallesi’nde başta Bornova Stadı olmak üzere pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bölgede son dört yılda bugüne kadar yapılan yol kadar yolu kullanıma açtık. Şimdi de vatandaşlarımız istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projemizde daha sona gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Doğanlar Mahallesi 1517 sokaktaki bin 700 metrekarelik alanda inşa edilen Çok Amaçlı Kültür Merkezi, çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor. 3 katlı Kültür Merkezi’nin bodrum katı otopark olarak kullanılacak. Tesiste engelli vatandaşların kullanımı için düzenlemeler de yapılacak.

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