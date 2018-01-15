Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Bozdağ'ın paylaşımları:

ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin,Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPGye sözde terör ordusu kurdurması,DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil,teröre/terör örgütlerine destektir

ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar,dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz.

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